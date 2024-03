Masters 1000 de Miami : les favoris au rendez-vous, les résultats en direct

Après Indian Wells, la tournée américaine se poursuit avec le Masters 1000 de Miami du 19 au 31 mars.

Peu de surprise la nuit dernière en Floride pour le Masters 1000 de Miami. Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz s'est facilement défait de l'Italien Musetti en deux sets. Encore une fois impressionnant, l'Espagnol vise le "double Sunshine" (doublé Indian Wells et Miami), qui n'a pas été réalisé depuis Roger Federer en 2017. Il retrouvera en quart de finale Grigor Dimitrov, qui a eu besoin de trois sets pour éliminer Hubert Hurkacz. Zverev, Medvedev et Sinner se sont également qualifiés en deux sets, respectivement face à Khachanov, Koepfer et O'Connell. Nouvelle déception en revanche pour Casper Ruud, éliminé par Jarry.

Dans le tableau féminin, la revenante Victoria Azarenka poursuit sa belle semaine floridienne en éliminant Yulia Putintseva. Elle n'était plus entrée dans le dernier carré d'un Master 1000 depuis Indian Wells en 2021. Azarenka affrontera en demi finale la numéro quatre mondiale Rybakina, qui a eu besoin de trois sets pour se défaire du piège Maria Sakkari.

Au programme de ce mercredi 27 mars, l'ensemble des quarts de finale masculin, avec notamment un Alcaraz-Dimitrov en deuxième rotation. Chez les filles, les deux derniers quarts verront s'affronter l'Américaine Pegula et la tombeuse d'Iga Swiatek Ekaterina Alexandrova. Enfin, Caroline Garcia devra faire face à Danielle Collins.

Matchs terminés

Retrouvez tous les résultats du tournoi masculin de Miami avec la mise à jour juste à la fin des rencontres

Retrouvez tous les résultats du tournoi féminin de Miami avec la mise à jour des scores juste à la fin des rencontres