Masters 1000 de Miami : Monfils face à Alcaraz, tous les résultats en direct

Après Indian Wells, la tournée américaine se poursuit avec le Masters 1000 de Miami du 19 au 31 mars.

Ce week-end, la pluie et le vent ont balayé les courts du Masters 1000 de Miami, ainsi que les tableaux féminin et masculin. Après une nuit de vendredi à samedi durant laquelle peu de matchs ont pu arriver au bout et même commencer, tout est peu à peu rentré dans l'ordre avec le retour du beau temps et de l'humidité suffocante habituelle au tournoi floridien.

Dans le tableau féminin, c'est fini pour la numéro deux mondiale Aryna Sabalenka, sortie en trois sets 6-4 1-6 6-1 par l'Ukrainienne Kalinina. Les têtes de série numéro 7 et 11, Qinwen Zheng et Beatriz Haddad Maya ont également été éliminées, tout comme Kasatkina, sortie en deux sets contre la Roumaine Cirstea. La numéro un mondiale Iga Swiatek a de son côté dû batailler en trois sets pour éliminer Linda Noskova. Côté Françaises, Océane Dodin n'a pas fait le poids face à la puissance de la troisième mondiale l'américaine Coco Gauff, s'inclinant 6-4 6-0. Elle affrontera en huitième de finale Caroline Garcia, vainqueur 7-6 7-5 de Naomi Osaka. La Française n'avait plus atteint ce stade du tournoi en Master 1000 depuis six mois, à Pékin.

Chez les hommes, c'est l'hécatombe pour les têtes de série. Après les éliminations de Fritz, Rublev et Tsitsipas dans le week-end; c'est le septième mondial Holger Rune qui s'est fait balayer par Marozsan 6-1 6-1 en 59 minutes, tandis que Ugo Humbert s'est fait surprendre par Koepfer dans un duel de gaucher. Après son excellent début de saison, le Français vit une tournée américaine plus contrastée. Match difficile également pour Adrian Mannarino, éliminé 3-6 7-6 6-4 par l'Allemand Hanfmann. Enfin, Andy Murray a tout donné pour remporter un troisième match à Miami, mais s'est finalement incliné au bout d'un marathon de 3h30 de jeu contre Tomas Machac au tie-break du troisième set.

Parmi les matchs à suivre ce lundi à partir de 15h, Alexander Zverev affrontera l'Américain Eubanks. Chez les filles il faudra également surveiller le match de Carolin Garcia contre Coco Gauff, ainsi que le duel local entre Pegula 5e mondiale et la jeune Emma Navarro, qui sort d'un très beau tournoi d'Indian Wells et a atteint son meilleur classement, à la 20e place mondiale.

Mais l'affiche de la soirée est pour Gaël Monfils, opposé à la tête de série numéro une Carlos Alcaraz. A 37 ans, le Français ne cesse d'étonner sur les courts. Très performant depuis le début de l'année, il reste sur un bon tournoi d'Indian Wells et poursuit son objectif de remonter dans les vingt meilleurs joueurs mondiaux. 394e il y a moins d'un an, il est actuellement 47e. Après un deuxième tour maitrisé contre Jordan Thompson, l'affaire sera autrement plus difficile contre un Alcaraz qui a renoué avec la victoire la semaine passée à Indian Wells.

