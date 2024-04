Tournoi de Barcelone : Nadal face à de Minaur, les débuts d'Arthur Fils, scores et résultats en direct

Rafael Nadal va enchainer un deuxième match en deux jours face à un adversaire d'un tout autre calibre.

Retour gagnant pour Rafael Nadal ! Mardi 16 avril, l'Espagnol a enfin refoulé les courts de tennis et la terre battue. Face à l'Italien Flavio Cobolli, le Majorquin a livré une prestation assez correcte pour son grand retour en s'imposant en deux sets, 6-2 6-3 en un peu moins de 1h30 de jeu. "Cela n'a pas non plus été une super surprise. Ces quatre derniers jours, je me suis senti plus ou moins bien, j'ai joué face à des joueurs de haut niveau et, même si ce n'était que des entraînements, je ne me suis pas senti très loin. C'est important d'avoir gagné en deux sets aujourd'hui. J'ai joué le jeu que je devais jouer, j'ai contrôlé ce que je pouvais contrôler. Mon niveau ne m'a pas surpris" a-t-il expliqué en conférence de presse. Ce mercredi, la tache s'annonce beaucoup plus difficile puisque l'Espagnol affrontera l'Australien Alex de Minaur en dernière rotation aux alentours de 16h/16h30.

Dans le reste du programme, on suivra également les débuts d'Arthur Fils face à Daniel Altmaier ou encore celui de Ugo Humbert face face au Serbe Lajovic. Van Assche et Muller seront également sur les courts et affronteront le Hongrois Marozsan et surtout le Norvégien Casper Ruud.

Quel est le palmarès du tournoi de Barcelone ?