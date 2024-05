Masters 1000 de Rome : l'immense exploit de Muller qui élimine Rublev, scores et résultats en direct

Le Masters 1000 de Rome se déroule du mercredi 8 au dimanche 19 mai 2024.

Quel match d'Alexandre Muller ! Le Français de 27 ans signe ce lundi 13 mai le plus grand exploit de sa carrière en éliminant au troisième tour le sixième joueur mondial Andrei Rublev. Pourtant, le Russe était bien parti, remportant le premier set six jeux à trois. Puis, Muller a peu à peu avancé dans le court, commettant presque plus une faute, pour s'imposer 3-6 6-3 6-2. C'est le premier Français à atteindre les huitièmes à Rome depuis quatre ans. Il affrontera au tour suivant Nicolas Jarry où Stefano Napolitano.

Dans les autres matchs du jour, tous comptant pour le troisième tour dans le tableau masculin, Alex de Minaur a remporté le bras de fer contre Félix Auger-Aliassime 6-7 6-4 6-4 en plus de trois heures, tandis que Stefanos Tsitsipas s'est sorti du piège Cameron Norrie en deux sets 6-2 7-6. Dans la suite du programme, Daniil Medvedev, tenant du titre, joue contre Medjedovic, tandis que Sebastian Baez et Holger Rune se départageront dans un duel de spécialistes de la terre battue.

Dans le tableau féminin, tous les huitièmes de finale se jouent aujourd'hui, avec l'ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka, qui a été stoppée dans son retour par Qinweng Zheng. La Chinoise a été plus solide pour s'imposer 6-2 6-4. Madison Keys s'est également qualifiée pour les quarts de finale contre Cirstea 6-2 6-1. Dans la suite du programme, Iga Swiatek est opposée à Angelique Kerber. La numéro trois mondiale Coco Gauff devra se méfier de Paola Badosa, qui semble débarrassée de ses problèmes de dos depuis le début du tournoi. Le match à suivre de ces huitièmes de finale dames opposera Elina Svitolina et Aryna Sabalenka, en night session sur le central, alors que Maria Sakkari retrouve Azarenka.

Les matchs en cours

Les résultats masculins

Les résultats féminins

2023 : Daniil Medvedev

2022 : Novak Djokovic

2021 : Rafael Nadal

2020 : Novak Djokovic

2019 : Rafael Nadal

2018 : Rafael Nadal

2017 : Alexander Zverev

2016 : Andy Murray

2015 : Novak Djokovic

2014 : Novak Djokovic

2013 : Rafael Nadal

2012 : Rafael Nadal

2011 : Novak Djokvic

2010 : Rafael Nadal

2009 : Rafael Nadal

2008 : Novak Djokovic

2007 : Rafael Nadal

2006 : Rafael Nadal

2005 : Rafael Nadal

2004 : Carlos Moya

2003 : Félix Mantilla

2002 : André Agassi

2001 : Juan Carlos Ferrero

2000 : Magnus Norman

1999 : Gustavo Kuerten

1998 : Marcelo Rios

1997 : Alex Corretja

1996 : Thomas Muster

1995 : Thomas Muster

1994 : Pete Sampras

1993 : Jim Courrier

1992 : Jim Courrier

1991 : Emilio Sanchez

1990 : Thomas Muster

1989 : Alberto Mancini

1988 : Ivan Lendl

1987 : Mats Wilander

1986 : Ivan Lendl

1985 : Yannick Noah

1984 : Andres Gomez

1983 : Jimmy Arias

1982 : Andres Gomez

1981 : José Luis Clerc

1980 : Guillermo Vilas

1979 : Vitas Geruliatis

1978 : Bjorn Borg

1977 : Vitas Geruliatis

1976 : Adriano Panatta

1975 : Raul Ramirez

1974 : Bjorn Borg

1973 : Ilie Nastase

1972 : Manuel Orantes

1971 : Rod Laver

1970 : Ilie Nastase

1969 : John Newcombe

1968 : Tom Okker