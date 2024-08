Pourquoi Rafael Nadal ne participe pas à l'US Open ?

Rafael Nadal a renoncé à participé au dernier tournoi du Grand Chelem de la saison et voici pourquoi.

Le cas Rafael Nadal a été un des feuilletons de la saison 2024 de tennis. Depuis son retour chez lui au tournoi de Barcelone après plusieurs mois d'absence, la présence du Majorquin de 38 ans sur les courts est la question principale à chaque début de tournoi. Après avoir enchainé Barcelone, Madrid, Rome et Roland-Garros, Nadal avait décidé de faire l'impasse sur la saison sur gazon pour se préparer aux Jeux olympiques à Paris.

Visiblement diminué par une blessure à la cuisse gauche, Rafael Nadal a été éliminé dès le deuxième tour par Novak Djokovic, avant de sortir en double avec Carlos Alcaraz en quart de finale. On pouvait s'attendre à voir l'Espagnol enfin enchainer plusieurs tournois avec le retour aux Etats-Unis et l'US Open, qu'il a remporté à quatre reprises. Mais ce dernier a préféré renoncer, expliquant qu'il "n'était pas sur d'être capable de se donner à 100%." En cause, cette blessure à la cuisse qui l'a empêché de participer pleinement aux Jeux olympiques, et qu'il traine maintenant depuis plusieurs semaines sans parvenir à s'en débarrasser.

S'il a déclaré après les Jeux olympiques "ne pas penser tous les jours à la retraite", la perspective de revoir un jour Rafael Nadal sur un tournoi du grand chelem s'amenuise. "J'ai souffert de nombreuses blessures ces deux dernières années, donc si je sens que je ne suis pas assez compétitif pour continuer ou pas assez prêt physiquement, je vous le dirai." Dans une communication comme toujours mesurée, l'Espagnol a annoncé faire son retour sur les courts pour la Laver Cup à la fin du mois de septembre, mais reste mesuré pour la suite, et notamment la fin de saison. "Quand je le saurai, vous le saurez, je ne suis pas pressé de prendre une décision concernant mon avenir. Ce qui est sûr, c'est que je serai à la Laver Cup et après, nous verrons", a-t-il déclaré à Marca alors qu'il était venu assister à la rencontre entre Majorque et le Real Madrid, ses deux équipes de cœur.