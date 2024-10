"Va te faire ***...", Tiafoe pète un câble contre un arbitre et risque une lourde suspension, la vidéo

L'Américain a totalement craqué lors du Masters 1000 de Shangaï ce mardi 7 octobre.

Coup de sang de l'Américain Frances Tiafoe au Masters 1000 de Shangaï en Chine. Opposé au Russe Roman Safiullin au 3e tour, l'Américain s'est incliné et a complétement pété les plombs face à l'arbitre de la rencontre, l'insultant distinctement. "Va te faire foutre, mec, va te faire foutre! Sérieusement, va te faire foutre! Putain. Tu as foutu le match en l'air, fais ton putain de boulot! Trois putains d'heures que je me bats et que je m'arrache, que je joue ma vie."

Le joueur n'a pas apprécié une décision survenue quelques instants auparavant. A cinq cinq entre les deux joueurs dans le jeu décisif du dernier set, l'arbitre équatorien a pénalisé l'Américain d'un time violation, estimant qu'il avait traîné entre les points, alors qu'il s'apprêtait à servir. Après plus de trois heures de jeu, Tiafoe a estimé la sanction scandaleuse et lui a fait savoir. Mais problème, comme il s'agissait de son second avertissement, Tiafoe a du servir immédiatement une seconde balle que son adversaire remporta.

Selon le code de conduite de l'ATP, un comportement violent peut entraîner une suspension de participation aux tournois ou événements de l'ATP Tour et de l'ATP Challenger Tour pour une période minimale de 21 jours jusqu'à une année.