Masters 1000 de Paris-Bercy : des huitièmes de finale de folie, résultats et programme

Le tournoi parisien de Paris-Bercy a débuté samedi 26 octobre et se termine le dimanche 3 novembre pour la finale.

Début des huitièmes de finale à Paris dans ce Masters 1000 avec des Français à la fête. De façon très solide et avec la manière, Arthur Fils s'est imposé en deux sets face au Russe Khachanov et affronte pour une place en quart de finale l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 3 du tournoi et dernier "grand nom" du Masters. Quatre autre français sont engagés dans les huitièmes de finale avec Arthur Cazaux notamment. Repéché après le forfait de Sinner, le Français a éliminé Ben Shelton et se retrouve propulser en quart de finale face à Holger Runer. Le vétéran Adrian Mannarino qui retrouve le sourire après une année délicate, aura une belle carte à jouer face à Jordan Thompson tout comme Arthur Rinderknech qui affrontera Grigor Dimitrov en night session. Mais l'affiche du jour est sans aucun doute Ugo Humbert face à Carlos Alcaraz. Un choc attendu depuis le début du tirage au sort et qui aura donc bien lieu.

Le programme des matchs

Jeudi 31 octobre : 8es de finale (à partir de 11 heures)

Vendredi 1er novembre : Quarts de finale (à partir de 14 heures)

Samedi 2 novembre : Demi-finales (à partir de 11 h 30)

Dimanche 3 novembre : Finale du double à 12 h 30, finale du simple à 15 heures

Les gains

Vainqueur : 919 075 euros

Finaliste : 501 880 euros

Demi-finalistes : 224 425 euros

Quart-de-finalistes : 149 685 euros

Huitième-de-finalistes : 80 065 euros

Seizième-de-finalistes : 42 935 euros

Premier tour : 23 785 euros

Quelle diffusion ?

Le tournoi est diffusé sur les antennes d'Eurosport 1 et 2. France Télévisions a également les droits de certains matchs et notamment la finale.

Palmarès