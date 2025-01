Alcaraz s'est il moqué de la blessure de Djokovic ? "Ne vous laissez pas berner" lance McEnroe, la vidéo étrange

Durant le match, Carlos Alcaraz a eu une réaction un peu étrange lors d'un changement de côté.

Une scène plutôt étonnante s'est déroulée durant le quart de finale de l'Open d'Australie entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Alors que le Serbe était en difficulté sur le plan physique avec une blessure à la jambe qui a nécessité l'intervention médicale et la mise en place d'un strapping sur la cuisse, Carlos Alcaraz semblait également souffrir à son tour quelques minutes plus tard de crampes ou alors l'Espagnol s'est "moqué" de la blessure du Serbe en faisant semblant de marcher sur une jambe. Difficile de se faire une opinion et nous trancherons pas de notre côté, laissant chacun faire sa propre opinion.

Pour la légende John McEnroe, "ce n'est pas la première fois que nous voyons ce genre de chose. Ne vous laissez pas berner" a-t-il lancé en direct pendant les commentaires de la rencontre à propos de la blessure du Serbe.