Après le silence : fiction ou histoire vraie pour le téléfilm avec Clovis Cornillac ?

AU PROGRAMME TV. France 2 diffuse ce mercredi "Après le silence", bouleversant téléfilm sur le viol conjugal avec Clovis Cornillac...

Ce mercredi 22 mai, France 2 rediffuse à 21h10 le téléfilm Après le silence, mettant en vedette Clovis Cornillac et Caroline Anglade dans un scénario bouleversant sur les violences et notamment le viol conjugal. Diffusé pour la première fois en novembre 2022, ce drame poignant s'attaque à une problématique sociale et personnelle délicate, avec un scénario troublant, reflet d'une réalité souvent passée sous silence mais que connaissent pourtant de nombreuses victimes.

Dans Après le silence, Marina franchit les portes du commissariat le plus proche parce qu'elle a enfin trouvé le courage de porter plainte contre son ex-compagnon pour viol. Des viols à répétition, qui se sont déroulés dans l'intimité pendant des années, jusqu'à ce que Marina décide de fuir en compagnie de son fils. Mais alors que ce dépôt de plainte est essentiel à sa reconstruction, Marina comprend que ce qu'on appelle le viol conjugal est presque impossible à prouver. Son combat ne fait alors que commencer. Heureusement, elle trouve sur son parcours des aides aussi inattendues que bienvenues, tandis que d'autres se dérobent...

Après le silence explore ainsi les méandres sombres de la vie de Marina, superbement interprétée par Caroline Anglade, qui accuse son ex-compagnon, Grégory Pasteur, un agent immobilier prospère joué avec beaucoup de réalisme par Clovis Cornillac. Malgré l'absence de preuves matérielles et l'incrédulité de son entourage, elle décide de porter plainte, déclenchant ainsi une série de défis juridiques et sociaux. Le téléfilm, réalisé par Jérôme Cornuau, soulève non seulement la question de la difficulté à prouver un viol conjugal, mais aussi les préjugés qui persistent à l'égard des victimes.

Une vérité souvent méconnue en France

Clovis Cornillac incarne ici un homme qui, selon ses propres mots, "est dans le déni total, convaincu d'être dans son bon droit". Après le silence met en scène un homme qui voit la plainte de son ex-compagne comme une tentative malveillante de nuire à sa réputation. Cornillac a pu expliquer dans la presse : "Ces gars-là [...] ne se racontent pas le monde comme il est, ce qui est d'autant plus terrible pour leurs proies qu'elles ont l'impression que c'est elles qui ont tort".

Au-delà de son rôle dans Après le silence, Clovis Cornillac voit dans le téléfilm une occasion d'élever la conscience du public sur un sujets sensible et crucial. "Je pense que la télévision a une vraie fonction [...] : faire de beaux films, sur des sujets aussi importants que celui d'Après le silence, pour toucher le plus grand nombre et permettre d'en parler entre amis ou en famille", a-t-il assuré dans Télé Loisirs.

Si le téléfilm n'est pas basé sur une histoire vraie, l'œuvre de fiction se veut aussi proche que possible de la réalité et est aussi un outil pédagogique pour sensibiliser et éduquer. En 2021, la France avait enregistré près de 25 000 cas de viols, dont la moitié au sein des couples. Une facette sombre et souvent cachée de la violence domestique. Bien que la peine encourue pour de tels actes soit de vingt ans de prison, le taux de condamnation reste désespérément bas, à seulement 2%. Et ce même si les condamnations pour viol conjugal ont bondi de 130%, de 54 en 2017 à 123 en 2022 indiquait l'AFP récemment.