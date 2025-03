Une bombe retrouvée à Gare du Nord, la menace est présente depuis des années

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu à Gare du Nord, ce vendredi 7 mars, après la découverte d'une bombe de 500kg et vieille de plusieurs décennies "au milieu des voies". Les opérations de déminage sont en cours et les perturbations du trafic devraient durer jusque dans l'après-midi.

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt ce vendredi 7 mars à la Gare du Nord. La plus grande gare d'Europe fait l'objet d'une alerte à la bombe peu commune. Des ouvriers ont découvert l'engin explosif, vieux de plusieurs décennies, dans la nuit de jeudi à vendredi a annoncé la SNCF. La bombe se trouve "au milieu des voies" sur la commune de Saint-Denis, à seulement 2,5 km des quais de la Gare du Nord. L'objet mesure plus d'un mètre de long selon les précisions d'Ici Paris Île-de-France et pèse 500 kg, dont 200 kg d'explosifs.

La bombe retrouvée sur les voies n'est autre qu'un engin datant de la Seconde Guerre mondiale et n'ayant jamais explosé. Une opération de déminage est en cours depuis 6 heures du matin et la SNCF prévient que le trafic "ne pourra reprendre qu'après la fin de [ces] opérations". Vers 10 heures, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a indiqué sur Cnews que le déminage allait pouvoir commencer après plusieurs heures de diagnostic et d'évaluation concernant le périmètre de sécurité.

La procédure de déminage devrait durer plusieurs heures. D'après les annonces faites en Gare du Nord et rapportées par Le Parisien, les opérations de déminage ne se termineront pas avant le milieu d'après-midi. Les perturbations sur le trafic ferroviaire dureront au moins aussi longtemps. Le compte des TER Hauts-de-France annonce aucune amélioration "avant le milieu d’après-midi". La SNCF et les services de l'Eurostar invitent les voyageurs à reporter leurs trajets.

Le détail des perturbations

La découverte de la bombe datant de la Seconde Guerre mondiale entraîne des perturbations sur l'ensemble des lignes de train passant par la Gare du Nord. Aucun TGV ne circule au départ ou à l'arrivée de la gare parisienne. Il en va de même pour les TER. Certains départs de train ont été redirigés vers le gare de Lyon. Du côté des RER et des Transiliens, quatre lignes sont touchées et concernées par des modifications :

Le RER B est coupé entre les stations Gare du Nord et Stade de France. Les lignes de métro 13 ou 14 peuvent être rejointes entre La Plaine et Paris et a ligne 12 depuis l’arrêt Front Populaire. Pour les voyageurs se rendant à l’aéroport CDG peuvent utiliser le Roissy Bus depuis la station Opéra sans supplément tarifaire grâce à une dérogation.

Le RER D est coupé entre les stations Gare du Nord et Stade de France et ralenti sur le reste de la ligne.

Le Transilien H voit son terminus reporté en garde de Saint-Denis

Le Transilien K ne va pas plus loin que la gare d'Aulnay-sous-Bois.

En ce qui concerne les trains Eurostar, ils sont tous déroutés vers la gare de Marne-la-Vallée. La société ferroviaire a annoncé que tous les trains Eurostar depuis et vers Paris ne circuleront pas ce vendredi. Il s'agit des lignes reliant Paris à Londres et Bruxelles. Cependant, les trains Bruxelles-Marne La Vallée, Londres-Bruxelles et Londres-Amsterdam circulent normalement", précise Eurostar.