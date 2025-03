Qui de l'Europe ou de la Russie a l'armée la plus puissante ? Le détail des arsenaux

Alors que les Etats-Unis suspendent les aides à l'Ukraine et s'éloignent de l'Europe, le vieux continent annonce renforcer sa défense militaire face à la menace russe. Peut-il rivaliser avec l'armée de Vladimir Poutine ?

"La Russie est devenue une menace pour la France et l'Europe." Emmanuel Macron a donné le ton lors de son allocution le mercredi 5 mars. Le président de la République s'est exprimé à la veille d'un sommet extraordinaire portant sur les mesures à prendre pour renforcer la défense européenne. Alors que les Etats-Unis s'éloignent de leur alliance avec l'Europe, soutiennent moins l'Ukraine et se rapprochent de la Russie, le vieux continent s'organise pour protéger l'allié ukrainien et ses propres frontières de l'armée russe

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ainsi annoncé un plan de 800 milliards d'euros visant à "réarmer l'Europe" le mardi 4 mars. Si l'Europe souhaite renforcer sa défense face à l'évolution du contexte mondial, elle a déjà entamé le processus peu après le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, en 2024, 15 des 27 pays membres de l'Union européenne ont dépensé plus de 2% de leur produit intérieur brut (PIB) dans la défense, dont la France (2,1%), conformément à l'objectif de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). Certains de ces pays comptent aller plus loin en accordant entre 3 et 5% de leur PIB aux dépenses destinées à la défense. Encouragés face à la menace russe, ces efforts doivent permettre de rivaliser avec l'arsenal du Kremlin.

L'Europe mieux équipée que la Russie ?

Les dépenses en matière de défense ont bondi en Europe pour atteindre 457 milliards de dollars américains en 2024 selon les données de The International Institute for Strategic Studies (IISS) publiées en février, soit une augmentation de plus de 11%. Les dépenses des pays membres de l'Union européenne représentent plus de 335 milliards de dollars. C'est bien plus que la Russie qui a investi 145,9 milliards de dollars dans ses moyens militaires sur la même année. Reste qu'au regard du PIB national, la Russie investit davantage : 6,7%.

En termes de moyens financiers, l'Europe semble avoir l'avantage sur la Russie, mais qu'en est-il des moyens matériels ? Individuellement, les pays européens ne peuvent pas rivaliser avec l'armée russe, mais lorsque toutes les forces européennes sont combinées elles surpassent de loin le nombre d'armes et de véhicules russes, tant sur le matériel terrestre (plus de 77 000 véhicules pour l'Europe et l'Ukraine contre plus de 47 000 pour la Russie), le matériel aérien (8 400 appareils contre 3 400) et le matériel maritime (2 200 navires contre 800) selon les données de Sudinfo.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne les effectifs militaires. L'armée russe, qui bénéficie de vagues de recrutement mais perd des hommes sur le front de la guerre en Ukraine, est estimée à 1 320 000 soldats selon le classement 2025 de Global Fire Power. Elle apparaît comme la 5ème armée mondiale. En face, l'Europe ne dispose pas d'une armée continentale et aucune armée nationale n'est de taille à rivaliser. La Pologne et la France qui figurent à la 25ème et 26ème place du classement comptent respectivement 202 000 et 200 000 soldats. Mais l'addition des armées de 27 pays de l'Union européenne permet d'obtenir un contingent de 1 435 000 soldats, soit plus que la Russie.

L'Europe plus équipée, mais moins préparée ?

Si les forces européennes surpassent les forces russes en termes de quantité, cela ne suffit pas. L'Europe qui n'est pas engagée dans un conflit armé risque de fait d'être moins efficace face à une armée russe mobilisée depuis trois ans. Sur ce point, les forces européennes peuvent espérer compter sur la formation des soldats face aux lacunes des troupes russes, parfois moins préparées en raison de la mobilisation rapide et du manque de cadres de commandement évoqués par l'Institut français des relations internationales (Ifri).

Quant à l'équipement militaire européen, il pourrait être soumis à quelques complications ou restrictions. La force de l'Europe repose sur le rassemblement des forces nationales, mais toutes n'utilisent pas les mêmes engins et tous ne sont pas compatibles souligne Sudinfo. Autre souci que pourrait rencontrer l'Europe : des restrictions imposées par les pays fournissant du matériel militaire comme les Etats-Unis. Les ventes d'armes peuvent être soumises à des conditions d'utilisation limitant ainsi la force de l'arsenal européen.