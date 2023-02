AVENIR SERIE. La nouvelle série "Avenir" est diffusée sur TF1 ce 27 février 2023. Kev Adams tient le rôle principal de ce programme, dans lequel un trentenaire a l'occasion de changer sa vie...

[Mis à jour le 27 février 2023 à 20h45] Six ans après Soda, Kev Adams est la star d'une nouvelle série télévisée sur TF1. Dans Avenir, il incarne un trentenaire qui découvre la possibilité de changer son passé (et donc son futur) en interagissant par mail avec l'enfant qu'il était. Mais si la possibilité se présentait, est-ce que l'acteur changerait sa vie ? Absolument pas, a-t-il révélé au micro de TF1 : "Moi, j'adore ma vie, donc je ne changerais rien."

Au casting d'Avenir, on retrouve donc Kev Adams, mais aussi Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci fais pas ça), Éric Elmosnino (Gainsbourg, vie héroïque), Alice David (Babysitting), Marilyn Lima (Skam france) et Natacha Lindinger (Sam). Cette série comporte actuellement six épisodes, qui seront diffusés les lundis soirs jusqu'au 13 mars. Ils seront ensuite visibles en replay sur la plateforme de streaming de MyTF1.

Synopsis - Eliott est un vendeur d'électroménagers sur le point de se marier à l'une de ses collègues. Suite à un bug informatique, il se retrouve capable de communiquer avec l'enfant de 10 ans qu'il était par email. Il décide alors d'en profiter pour changer son passé, et notamment le terrible accident de la route dont il est responsable et qui a rendu sa sœur handicapée. Mais jouer avec le passé peut avoir un impact considérable sur le futur.

Kev Adams : Eliott Martin

Natacha Lindinger : Sofia Martin

Guillaume de Tonquédec : Henri Sax

Eric Elmosnino : Bertrand Martin

Alice David : Olivia Martin

India de Almeida : Emilie

Marilyn Lima : Eva Sax

Jeremie Dethelot : Camille Bienaimé

Mady Meftah : Eliott à 11 ans

Sohel Meftah : Eliott à 11 ans

Mahmadou Yaffa : Camille à 11 ans

Yelena Polizzi : Olivia à 15 ans

Romain Francisco : Fred

Muriel Combeau : Sylvie

Salomé Partouche : Sandra

La série Avenir avec Kev Adams est diffusée à partir du lundi 27 février 2023 sur TF1. Comme tous les programmes de la Une, le premier épisode est à découvrir à 21h10. La première chaîne propose de découvrir chaque lundi deux nouveaux épisodes. La saison 1 prendra donc fin le 13 mars. Il est également possible de voir les épisodes au lendemain de leur diffusion, en replay, sur la plateforme de streaming gratuite sur inscription MyTF1.