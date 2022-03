"Balthazar : pourquoi Hélène de Fougerolles n'est pas dans la saison 4 ?"

BALTHAZAR TF1. Alors que la saison 4 de la série Balthazar commence ce jeudi 10 mars sur TF1, les téléspectateurs vont découvrir un nouveau duo dès le premier épisode. Mais où est passée Hélène de Fougerolles ?

[Mis à jour le 10 mars 2022 à 20h30] Cela faisait un an et demi que les téléspectateurs attendaient la suite de la série Balthazar sur TF1. La saison 4, qui démarre ce jeudi 10 mars, promet aux fans de la série un tout nouveau duo. En effet, Hélène de Fougerolles ne figure plus au casting de la série d'enquête de TF1. Celle qui campait Hélène Bach au côté de Tomer Sisley depuis le début de la série a en effet quitté la série, comme elle l'avait annoncé fin 2020 après la diffusion de la saison 3. Dans un post Instagram, la comédienne expliquait en effet que de nouvelles aventures professionnelles s'ouvraient à elle après Balthazar. "On ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment ça aurait fini par vous lasser" précisait l'actrice sur le réseau social. Le choix a pu surprendre puisque, justement, à la toute fin de la saison 3, une nouvelle dynamique entre Bach et Balthazar semblait s'ouvrir car, grièvement blessé, le médecin légiste annonçait à Hélène qu'il l'aimait... Les téléspectateurs ne pourront donc jamais voir ce qu'un couple Balthazar/Bach pourrait donner puisqu'Hélène de Fougerolles a quitté la série.

Peu après cette annonce, l'actrice était revenue sur cette décision, qui ne semble pas forcément venir d'elle, dans les colonnes de Télé Loisirs. "Beaucoup de gens ont pensé que c'était moi qui étais partie mais ce n'était pas ma décision. C'est une décision qui a été prise à plein de niveaux : les scénaristes, le producteur, TF1… On s'est tous concertés. L'idée était pour eux de recommencer à écrire, car dès lors que les deux personnages principaux étaient ensemble, cela avait moins d'intérêt. Il y avait une idée de renouvellement, et comme cela s'appelle Balthazar, s'il y en avait un qui devait être renouvelé, c'était plus Tomer que moi". Dont acte. Exit Hélène de Fougerolles et welcome Constance Labbé que les téléspectateurs découvriront désormais dans le rôle de Camille Costes, qui va désormais former un duo détonnant avec Raphaël Balthazar.

Comment le départ d'Hélène de Fougerolles a-t-il été justifié dans le scénario de la saison 4 de Balthazar ? C'est une des questions qui restaient en suspens. On en sait désormais un peu plus maintenant que le premier épisode a été diffusé sur Salto en amont de la diffusion sur TF1. On y apprend notamment qu'après être sorti du coma, Balthazar a repoussé Hélène Bach, qui attendait pourtant son réveil avec impatience. Profondément blessée par ce coup du sort, Hélène Bach a ensuite décidé de quitter la France métropolitaine pour s'installer avec ses enfants en Polynésie. Il sera donc difficile pour Balthazar de recroiser à nouveau sa route.

Synopsis - Hanté par l'assassinat de sa femme, Raphaël Balthazar est un médecin légiste hors-pair qui cherche à découvrir ce qui est arrivé à son épouse. Excellent dans son travail, il imagine les fantômes des personnes décédées et leur pose des questions pour faire avancer l'enquête. Il co-opère avec le commandant de police Hélène Bach dans des enquêtes meurtrières complexes.

La saison 4 de Balthazar est diffusée dès le 10 mars 2022 sur TF1 à partir de 21h15. Deux épisodes sont diffusés chaque jeudi sur la première chaîne. Ils sont ensuite disponibles dès le lendemain en replay sur le site de Mytf1 mais aussi diffusés sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.