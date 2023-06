"Ni malaise ni fâcherie" : pourquoi Benjamin Castaldi quitte Touche pas à mon poste

Benjamin Castaldi a confirmé son départ de Touche pas à mon poste après sept ans aux côtés de Cyril Hanouna.

Ce sont sept ans sur C8 qui prennent fin. Benjamin Castaldi a annoncé son départ de Touche pas à mon poste, émission de Cyril Hanouna dans laquelle il était chroniqueur depuis 2016. Dans une interview auprès du Parisien, l'animateur a toutefois assuré qu'il n'y a "ni malaise ni fâcherie" qui a motivé son départ inattendu. Il assure ainsi être "toujours très ami avec Cyril [Hanouna]." "Je dois beaucoup à Cyril. Il m'a tendu la main quand peu de gens le faisaient", estime-t-il d'ailleurs.

Mais pourquoi Benjamin Castaldi quitte-t-il Touche pas à mon poste ? "D'un commun accord [avec Cyril Hanouna], on s'est dit que ce serait pas mal de faire une pause, précise-t-il. Il faut dire que l'animateur de 53 ans a d'autres projet, une pièce sur sa famille et surtout sa grand-mère Simone Signoret, qu'il lance au Théâtre de la Madeleine à la rentrée.

Benjamin Castaldi assure ainsi que son départ de TPMP n'est pas un adieu, "c'est un au revoir, avec beaucoup d'amour." La question se pose, puisque l'équipe de chroniqueurs de l'émission d'Hanouna est amputé par le départ d'un autre chroniqueur, Matthieu Delormeau. A l'inverse, Evelyne Thomas et Alex Goude rejoignent l'émission. Mais que les téléspectateurs se rassurent, Benjamin Castaldi n'a pas encore définitivement fermé la porte à la petite lucarne, et aimerait d'ailleurs revenir à l'animation d'un jeu ou d'un divertissement.

Biographie courte de Benjamin Castaldi - Benjamin Castaldi est né le 28 mars 1970 à Boulogne-Billancourt (France). Ce n’est pas par hasard que Benjamin Castaldi choisit de vivre dans la lumière. Cet enfant de la balle côtoie depuis l’enfance le monde du cinéma. Fils de Jean-Pierre Castaldi et de Catherine Allégret, il a pour grands-parents, un couple mythique du cinéma, Simone Signoret et son compagnon Yves Montand. Il démarre sa carrière en 1994 chez Michel Drucker où il est chroniqueur cinéma dans l’émission Studio Gabriel, puis dans Vivement dimanche. A partir de 1999, il se fait de plus en plus présent sur le petit écran. Sur TF1, il anime Célébrités, avec Carole Rousseau et Stéphane Bern.

Mais c’est sur M6 qu’il explose. La 6ème chaîne lui propose de présenter la première émission de télé réalité, Loft Story. Ce programme lui offre une visibilité importante et Benjamin est désormais l’un de ces animateurs sans lequel on ne peut compter. M6 lui réitère sa confiance en lui confiant la présentation de prime time mais surtout de La nouvelle star qu’il anime pendant quatre saisons. En mai 2006, il quitte le navire en pleine saison pour TF1. En 2007, il y anime avec succès le jeu 1 contre 100, participe au lancement d’une nouvelle émission sur les people, Langues de VIP, et renoue avec la télé réalité avec Secret Story. Il anime également La Ferme Célébrités en juin 2009. L’émission ne sera pas reconduite, faute d’audience. Toujours présent sur TF1, notamment avec Secret Story, il obtient l’accord de la chaîne pour animer une émission d’aventure sur Gulli en 2014 : Tahiti Quest. Il quitte la présentation de Secret Storyi en 2014, pour rejoindre D8 à l'animation de la Nouvelle star. De 2016 à 2023, il s'illustre comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, et devient l'un des piliers de l'émission. Il la quitte cependant à la rentrée 2023, pour se consacrer au théâtre.