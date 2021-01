Fabienne Carat : sa nouvelle vie après Plus belle la vie

Fabienne Carat a décidé de dire au revoir à son personnage de Samia Nassri dans Plus belle la vie et de commencer une nouvelle vie avec de nouveaux projets, après 15 ans passés dans la série de France 3.

Fabienne Carat à récemment fait ses adieux à Plus belle la série, série quotidienne de France 3, dans laquelle elle a incarné le rôle de Samia Nassri pendant 15 ans. C'est donc le 8 janvier dernier que les fans de la série ont pu la voir pour la dernière fois dans la peau de ce personnage emblématique de la série. Ce départ est un choix volontaire de l'actrice qui ressentait le besoin d'un changement. Elle a confié à Télé-Star "J'interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais, aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter". Ce choix c'est également l'envie d'un nouveau départ pour la comédienne de 41 ans, qui a expliqué "Puis est venu ce besoin de vivre autrement, de repartir de zéro, après quinze ans passés dans les trains entre Paris et Marseille, à ne dormir que quatre heures par nuit".

Fabienne Carat dit vivre "un tournant" dans sa vie. En effet, après avoir passé le cap des 40 ans et divorcé, l'actrice regarde vers l'avenir. Tout d'abord, un changement de vie, puisqu'elle habite maintenant dans le même appartement que sa sœur, le mari de celle-ci et sa nièce. C'est un choix de vie que les deux sœurs ont confié à Stéphane Plaza, qui leur a trouvé la perle rare. D'ailleurs, les deux sœurs font partie de la 100ème émission de Recherche appartement ou maison, diffusée le 20 janvier 2021. Fabienne Carat, dont la biographie Danse avec la vie, co-écrite avec la journaliste Isabelle Dhombres, est sortie en mai 2020, sera également à l'affiche de la nouvelle saison de Section de recherches, qui débute en prime-time le 28 janvier prochain sur TF1. L'actrice, qui est également chanteuse, travaille actuellement sur l'écriture et l'enregistrement de nouvelles chansons. Fin 2020, elle a aussi sorti le DVD de son one-woman show L'amour est dans le prêt, disponible sur www.fabiennecarat.shop.

Biographie de Fabienne Carat

Fabienne Carat est née le 24 août 1979 d'un père électronicien et d'une mère institutrice. Enfant, elle vit à Riupeyrous, un petit village des Pyrénées-Atlantiques, avec sa sœur Carole, de deux ans et demi sa cadette. Durant sa scolarité en primaire, elle a été élève dans la classe de sa mère qui avait en charge 4 niveaux du CE1 au CM2, comme c'était souvent le cas dans le monde rural. Elle commence le théâtre à 11 ans et quitte sa famille pour suivre des études d'hôtellerie à Biarritz, à l'âge de 15 ans. Cependant, voulant accomplir son rêve de devenir actrice, Fabienne Carat arrive à Paris en mars 2000 après avoir obtenu son BTS hôtellerie. Elle y suit des cours d'art dramatique à l'école de l'Acteur Côté Cour pendant trois ans et décroche une apparition dans La vérité si je mens ! 2 en 2001. En 2004, Fabienne Carat décroche son premier rôle récurrent dans la série Bi'no Bine et obtient ensuite le rôle de Samia Nassri dans la série Plus belle la vie, qui la fera connaître du grand public.

En 2009, Fabienne Carat se lance dans la chanson et sort "Écoute-toi" et "Juste Besoin de toi". Puis entre 2010 et 2011, elle sort un album intitulé Darkpink et tourne quatre clips. En 2012, elle est repérée pour présenter les coulisses des séries Chicago Code et L.A District. Elle s'envole alors pour les États-Unis où elle tourne deux programmes pour la chaîne 13ème Rue. A l'automne 2015, Fabienne Carat participe à la 6ème saison de Danse avec les stars aux côtés du danseur Julien Brugel et termine 6ème de la compétition. Elle enchaîne ensuite avec la tournée de Danse avec les stars. Puis, en 2017, elle tient le premier rôle dans le téléfilm Le secret de l'abbaye et joue dans deux épisodes d'Alice Nevers en 2019. Depuis son arrivée à Paris, elle a également eu plusieurs rôles au théâtre et a notamment jouer dans 10 ans de mariage avec Alil Vardar. Fabienne Carat a également joué son one-woman show L'amour est dans le prêt de mai 2015 jusqu'en 2019. Elle a ensuite intégré le casting de la saison 14 de Section de recherches et a quitté Plus belle la vie à la fin de l'année 2020, après avoir passé 15 ans dans la série.