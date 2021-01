"Section de recherches : tout savoir sur la saison 14"

Ce jeudi 28 janvier 2021, la saison 14 de Section de recherches arrive sur TF1 dès 21h05. Cette saison accueille deux nouveaux personnages interprétés par Fabienne Carat et Mélanie Maudran.

Ce jeudi soir, à partir de 21h05 sur TF1, nous retrouverons l'équipe de la Section de recherches de Nice, pour une quatorzième saison marquée par l'arrivée de deux nouveaux personnages. Tout d'abord, le commandant Jeanne Lorieux, interprété par Fabienne Carat (Plus belle la vie). Mystérieuse et charismatique, Jeanne Lorieux est brillante mais n'a aucune expérience du terrain. Elle assure l'intérim de Bernier durant son congé maladie mais va finalement rester dans l'équipe. Lucas Auriol (Franck Semonin) n'apprécie pas vraiment les méthodes de sa supérieure hiérarchique, qui semble avoir de nombreux secrets. Il va donc, avec le commandant Bernier essayer de découvrir la vérité sur leur nouvelle collègue. L'autre personnage présent au cours de cette nouvelle saison est Sandrine, la meilleure amie et colocataire de Jeanne, jouée par Mélanie Maudran (Un si grand soleil). Cette femme de caractère ne laissera pas insensible le lieutenant Lucas Auriol. L'intrigue autour de Jeanne Lorieux sera le fil rouge de cette saison. Cependant, dès le premier épisode, les fans devront faire leurs adieux à un personnage emblématique de la série.

Cette saison 14 sera composée de seulement 8 épisodes, contrairement à une dizaine pour les saisons précédentes. Les deux derniers seront un cross-over avec la série Alice Nevers, dans lequel nous assisterons à la résolution du mystère autour de Jeanne Lorieux. Section de recherches est la troisième série de TF1 la plus ancienne, après Alice Nevers (qui s'arrête) et Joséphine, ange gardien. Lors de sa treizième saison, la série avait connu une baisse assez importante de ses audiences sur sa cible commerciale, celle des Femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50), malgré les 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Pour l'instant, une quinzième saison n'a pas été commandée par la première chaîne, qui attend les audiences de cette nouvelle saison, qui est diffusée presque deux ans après la dernière, à cause de la crise de Covid-19. En effet, pour des raisons économiques, suite au manque de l'apport financier des publicités, la saison 14 n'a pas pu être diffusée en avril 2020, comme c'était prévu au départ. Cette longue absence va-t-elle permettre d'attiser la curiosité des téléspectateurs et de faire grimper les audiences pour une possible saison 15 ? Rendez-vous dans quelques semaines pour le savoir.