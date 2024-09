La série Brocéliande, sur TF1, marque les débuts d'actrice de Nolwenn Leroy dans un scénario policier aux accents bretonnisants...

Saison1/Episode1 - Il y a 20 ans, Fanny Legoff a été accusée d'être responsable de la disparition de sa meilleure amie, Laura Perrier, dans la forêt de Brocéliande. Le corps de Laura n'a jamais été retrouvé. Depuis, Fanny a refait sa vie à Paris, où elle est devenue biologiste. Jusqu'au jour où Fanny reçoit un étrange colis qui contient une serpe recouverte du sang de Laura. Qui lui a envoyé cette serpe ? Dans quel but ? Dans l'impossibilité de prévenir la police sans s'incriminer, Fanny décide de revenir à Brocéliande et d'aller au bout de la vérité... Lire la suite

La forêt de Brocéliande, lieu mythique de la légende arthurienne, n'avait pas encore eu sa série sur TF1. La première chaîne a réparé cette lacune en programmant, à partir du lundi 16 septembre 2024, une saga policière en six épisodes prenant place dans ce lieu aussi mystérieux que célèbre. Et qui de mieux que la chanteuse bretonne Nolwenn Leroy pour incarner le rôle principal, dans un scénario aux accents bretonnisants si prononcés qu'ils frisent parfois la caricature (sans heureusement aller trop loin), convoquant des légendes ancestrales au sein d'une enquête haletante.

Le choix du décor de Brocéliande n'est pas anodin, de nombreuses chaînes ayant compris l'attrait de nos belles régions pour les téléspectateurs. TF1 mise sur l'attirance du public pour les paysages et les légendes de la Bretagne, riche en histoire et en folklore. Brocéliande se déroule d'ailleurs dans une ambiance résolument mystique, où la nature luxuriante de la forêt joue un rôle à part entière, le tout comme toile de fond à une intrigue policière moderne.

Tête d'affiche de Brocéliande, Nolwenn Leroy, connue pour ses succès musicaux depuis sa victoire à la Star Academy sur TF1 en 2002, fait figure de novice devant la caméra. Un nouveau défi au service de la chaîne qui l'a révélée et de la région qu'elle chérit et chante dans certains de ses albums. Elle prête ses traits à Fanny, une scientifique qui revient sur sa terre natale plus de dix ans après la disparition mystérieuse de sa meilleure amie, Laura.

Que raconte Brocéliande, la série de TF 1 ?

L'intrigue se noue autour de ce retour aux sources difficile pour Fanny, qui avait été soupçonnée d'être impliquée dans la disparition de son amie. Il y a dix ans, elle a en effet été retrouvée armée d'une serpe (?) et les mains en sang au coeur de la forêt, sans se souvenir de ce qui a pu advenir à Laura. Les choses se compliquent davantage lorsqu'une autre jeune femme disparaît dans des circonstances similaires, ravivant les fantômes du passé.

Ce pitch accrocheur est la porte d'entrée d'une enquête policière qui se veut palpitante, mêlant drame personnel et même une touche de surnaturel, grossièrement inspirée des légendes bretonnes. Quand la bande-annonce de Brocéliande a été dévoilée sur les réseaux sociaux, elle a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions, les internautes se montrant impatients de découvrir la série et son ambiance mystérieuse et intrigante. Beaucoup, aussi, ont pu exprimer leur curiosité quant à la performance de Nolwenn Leroy dans ce nouveau registre d'actrice.

Une prestation qui fait presque l'unanimité

Les premiers retours sur le jeu de la chanteuse ont été particulièrement encourageants. Brocéliande ayant été diffusée en Belgique, sur la chaîne RTBF, avant son passage sur TF1, la prestation de Nolwenn Leroy a en effet été décortiquée bien avant d'être découverte en France. Et les commentaires seront unanimes : "Chapeau Nolwenn, elle joue vraiment bien !", "Magnifique interprétation de Nolwenn dans un rôle qui lui va à ravir", "Bravo Nolwenn !" a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux plusieurs semaines avant la diffusion de Brocéliande sur la première chaîne.

Les réaction sur la série sont à l'avenant. "L'intrigue m'a beaucoup plu et bonne interprétation de Nolwenn", lâche une des internautes, citée par Télé Loisirs cette fois. "Très belle série pleine de rebondissements et suspens. Nolwenn est très bonne actrice...", abonde une autre. La presse de Ouest-France à Télérama, souvent sévère avec ce genre de production est aussi plutôt conquise. Le magazine culturel parvient à saluer la retenue du scénario, même s'il qualifie Nolwenn Leroy de "monocorde".

Un casting de luxe autour de Nolwenn Leroy

Pour épauler Nolwenn Leroy dans cette aventure télévisuelle, TF1 a misé sur un casting de choix. On retrouve à ses côtés des acteurs chevronnés tels que Marie-Anne Chazel, qui incarne sa mère, Arnaud Binard, Thomas Jouannet et Catherine Marchal, visages récurrents des productions du petit écran. La présence de Rebecca Benhamour, connue pour son rôle dans la série à succès "Ici tout commence", vient compléter l'équipe de choc.