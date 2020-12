"Coup de foudre à Noël : des conditions de tournage difficiles"

Ce lundi 14 décembre 2020, TF1 rediffuse Coup de foudre à Noël dès 21h05. Les deux acteurs principaux Julie de Bona et Tomer Sisley ont dû faire face à des conditions de tournage difficiles pour réaliser ce téléfilm.

[Mis à jour le lundi 14 décembre 2020 à 20h00] TF1 rediffuse ce soir à partir de 21h05, la comédie romantique française Coup de foudre à Noël. Ce téléfilm réalisé par Arnauld Mercadier raconte l'histoire de Charlotte Martron, une administratrice judiciaire qui est envoyée en Laponie pour fermer une petite société française de jouets en bois. Celle-ci est dirigée par Martial (Tomer Sisley), qui s'occupe également de ses neveux orphelins. Charlotte, qui ne croit plus en l'amour et qui doit être rentrée, pour Noël va se laisser charmer. Cette fiction faisant partie de la collection "Coup de foudre à…" n'a pas été tourné dans des conditions faciles. En effet, le tournage a eu lieu à Kiruna, une petite ville en Suède, dans le nord de la Laponie, où il fait très froid. Avec une température de -10 à -27°C, même en étant couvert, le froid se fait vite ressentir. Dans une interview pour TeleZ.fr, Tomer Sisley a expliqué que tout était plus compliqué par cette très basse température et qu'ils ressemblaient à "des bibendums avec toutes les couches de vêtements". Il a également ajouté "après 8 heures de tournage, on commençait à avoir vraiment froid".

Outre ce froid glacial, Tomer Sisley a dû surmonter une autre difficulté, celle de jouer avec une triple fracture de l'épaule droite. En effet, l'acteur avait eu un accident de motoneige la veille de début du tournage. Il a expliqué qu'on lui a injecté de la morphine les 3 premiers jours et qu'il avait aussi une attelle mais qu'il ne la mettait qu'entre les prises. Pour Julie de Bona, le tournage a démarré le lundi juste après celui du Tueur du lac qui se terminait le vendredi précédent. Mais malgré le froid, la douleur et la fatigue, les deux acteurs gardent un merveilleux souvenir de ce tournage notamment avec la magie des aurores boréales qu'ils ont eu la chance d'admirer dès le premier jour de tournage.