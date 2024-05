Aurores boréales : pourra-t-on encore les voir en France cette nuit ?

AURORE BOREALE. Bonne nouvelle, il semblerait que la tempête solaire pourrait offrir une nouvelle opportunité de voir des aurores boréales ce vendredi 31 mai 2024 au soir.

[Mise à jour le 31 mai 2024 à 19h57] Souvenez-vous, dans les nuits du 10 au 12 mai dernier, d'impressionnantes aurores boréales ont embrasé le ciel de l'Hexagone, offrant la possibilité à de nombreux photographes amateurs ou professionnels d'immortaliser le splendide ballet coloré de lumières éphémères, produits de la rencontre entre des particules solaires et les gaz présents dans notre atmosphère.

Pour ceux qui pensaient avoir raté l'occasion d'observer le spectacle féerique, il semblerait que la même tempête solaire extrême qui a frappé la Terre il y a quelques semaines, produisant ces aurores boréales, serait toujours active ce week-end ! Si rien n'est sûr, nous vous conseillons tout de même d'observer le ciel dès le début de la nuit en privilégiant un endroit loin de la pollution lumineuse, à condition que le ciel soit parfaitement dégagé.

Le mécanisme de l'aurore boréale, découvert au début du XXe siècle par les météorologues, est le résultat d'une activité solaire intense. Lorsque le soleil émet des vagues de particules très chargées en énergie qui rentrent en contact avec la magnétosphère (espace entourant la Terre au-delà de l'ionosphère), l'interaction provoque ce magnifique phénomène lumineux.

Où voir les aurores boréales en France ?

La France est un pays situé largement au sud du cercle Arctique. C'est pour cette raison que la probabilité d'y observer une aurore boréale est extrêmement faible. Toutefois, ce phénomène se produit de temps en temps comme ce sera peut-être le cas ce vendredi 31 mai 2024 car le champ magnétique terrestre a été bousculé par les vents solaires !

Ce type d'évènement est souvent limité cependant aux régions situées au nord du pays comme les départements du Pas-de-Calais, de la Bretagne, du Nord et de l'Alsace. A proximité des villes, les aurores boréales sont très difficiles à observer à l'œil nu et ne sont généralement repérables que sur les clichés des appareils photo.

Quelles sont les conditions pour observer une aurore boréale ?

Pour profiter complètement d'une aurore boréale, il est préconisé de s'éloigner des sources de pollution lumineuse. Cherchez donc un endroit situé à distance des zones urbanisées. Surveillez la météo pour privilégier une nuit où le ciel est dégagé ou que les nuages ne sont pas trop épais. Enfin, vous pouvez surveiller l'indice Kp qui vous permettra de connaître la probabilité qu'une aurore boréale survienne.

Comment prédire une aurore boréale ?

Il est impossible de prédire avec précision la date et l'heure de la prochaine aurore boréale en un endroit donné. En revanche, certains indices permettent de connaître la probabilité que ce type d'évènement survienne. Pour cela, on s'intéresse généralement à l'indice Kp qui renseigne sur l'intensité des perturbations magnétiques que subit la Terre. L'indice Kp planétaire, mis à jour toutes les trois heures, est disponible sur le site internet SpaceWeatherLive.

Pour savoir si des aurores boréales sont à prévoir, il est généralement conseillé de suivre l'évolution de cet indicateur qui traduit la survenue d'éruptions solaires. Ces dernières émettent des vents solaires qui peuvent, s'ils croisent la trajectoire de la Terre, être à l'origine d'aurores boréales spectaculaires selon leur intensité.

Qu'est-ce qu'une aurore boréale ?

Les aurores boréales sont des phénomènes atmosphériques que l'on peut observer au niveau des pôles de la Terre. Elles se manifestent sous la forme de nuages lumineux qui semblent danser dans le ciel nocturne. Si on les a interprétées de différentes manières dans l'histoire et selon les folklores, ces voiles lumineux sont en réalité liés à l'activité du Soleil qui bombarde régulièrement la Terre de particules énergétiques. Lorsque ces dernières atteignent l'atmosphère terrestre, elles interagissent avec les gaz qui constituent notre atmosphère, provoquant ces manifestations célestes.

Aurore boréale photographiée à Tromsø en Norvège © jamenpercy - stock.adobe.com

Quelle est la cause des aurores boréales ?

Le Soleil émet des particules électriquement chargées dans toutes les directions, y compris vers notre planète. Cette dernière est protégée de ces particules par le champ magnétique terrestre, un véritable bouclier invisible généré par les mouvements du noyau liquide de la Terre. Lorsque le vent solaire rencontre cette barrière de protection, cette dernière se déforme, mais empêche généralement les particules de pénétrer dans l'atmosphère.

Le champ magnétique terrestre protège notre planète des éruptions solaires © Naeblys - stock.adobe.com

Cependant, il arrive que des vents solaires plus violents que d'ordinaire aient lieu. C'est notamment le cas lors des éruptions solaires d'une grande intensité. Dans ce cas, le champ magnétique se trouve perturbé et les particules émises par le Soleil passent cette barrière invisible. C'est la rencontre de ces particules avec les gaz de l'atmosphère terrestre qui engendre les aurores boréales et australes.

Lorsque les particules énergétiques émises par le Soleil pénètrent dans l'atmosphère, elles rencontrent les particules qui composent les gaz de la haute atmosphère et entrent en collision avec elles. "Électrons et protons excitent alors les atomes qui constituent ces gaz et, par un phénomène appelé ionisation, leur transmettent une charge électrique. C'est en revenant à leur état initial que les atomes de l'atmosphère terrestre vont libérer de l'énergie lumineuse, sous forme de photons" explique le magazine Geo. Ce sont donc ces interactions électriques qui génèrent des bandes lumineuses et colorées au-dessus de nos têtes.

Qu'est-ce qui explique la couleur des aurores boréales ?

Tantôt vertes, tantôt rouges ou rose, les aurores boréales et australes se parent de couleurs variées et peuvent offrir des spectacles bien différents d'un jour à l'autre. "Au moment du heurt, ces particules font jaillir de la lumière. Les couleurs, elles, diffèrent selon les atomes stimulés, du rouge au vert en passant par le violet ou le jaune. Les dégradés peuvent représenter toutes les teintes du spectre chromatique" explique le magazine National Geographic. La couleur d'une aurore boréale dépend de l'altitude à laquelle elle se forme ainsi que de la nature des gaz présents à cette hauteur.

Ainsi, lorsqu'elles se forment à basse altitude, autour de 100 kilomètres, les aurores peuvent se présenter sous la forme d'un voile vert en présence d'oxygène, rose ou rouge en présence d'azote ou encore bleu ou violet en présence d'hélium ou d'hydrogène. À plus haute altitude, aux environs de 300 à 400 kilomètres, l'oxygène peut également donner une teinte rouge aux lueurs.