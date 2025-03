Quel argent la France va-t-elle donner à l'Ukraine ? Une loi sur la table et un point crispe l'Assemblée

L'examen d'une proposition de résolution sur l'Ukraine débute ce mercredi à l'Assemblée nationale. Au menu, notamment, l'épineuse question du gel des avoirs russes et de leur utilisation.

Débat houleux en perspective à l'Assemblée nationale. Ce mercredi 12 mars 2025, l'examen du texte sur une résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine débute dans l'après-midi, dans la chambre basse du Parlement. Dans un contexte de négociations de paix - Kiev ayant acté son soutien à la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie - les députés français sont désormais appelés à se prononcer pour ou contre la saisie des avoirs russes gelés (autour de 235 milliards d'euros) et surtout, sur leur utilisation.

La proposition de résolution appelle l'UE, l'OTAN et "les autres pays alliés" à "poursuivre et accroître leur soutien politique, économique et militaire à l'Ukraine", face à "l'agression russe". Le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE fait également partie du projet, ainsi que la présence de troupes françaises sur le sol ukrainien et l'importation de gaz russe par les pays de l'union. Mais le sujet principal, celui de la discorde concernera bien les avoirs russes. Alors que le texte "invite" l'UE à " utiliser dès à présent les actifs russes gelés et immobilisés, (...) pour soutenir la résistance ukrainienne et la reconstruction de l'Ukraine", les parlementaires tricolores ne sont pas tous de cet avis.

La France débloque 195 millions d'euros

Côté macroniste (EPR), un amendement notamment signé par Gabriel Attal propose même d'utiliser les avoirs russes pour "renforcer les capacités de défense de l'Europe". Autrement dit, il envisage d'aller encore plus loin que la proposition de résolution. Problème, la classe politique ne partage pas ce postulat, loin de là. Le gouvernement, lui, est tout simplement opposé à une saisie des avoirs du Kremlin même si le Premier ministre montrait dernièrement quelques signes de flexibilité : "Utiliser les avoirs eux-mêmes" n'est envisageable "que dans le cadre de l'Union européenne", disait François Bayrou. Cette position devra être clarifiée par l'exécutif pour connaître son souhait exact.

Dans l'opposition, la contestation devrait être vive. La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) sont contre. Pour Marine Le Pen, la patronne des députés RN, voter une telle proposition revendrait à faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'UE : "Je ne voterai aucun texte dans lequel il y a l'engagement (…) d'un soutien à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne". Plus étonnant, et inquiétant pour les défenseurs du texte, le MoDem est plutôt hostile à la mesure concernant le gel des avoirs russes. Le député MoDem Erwan Balanant dénonce une "contre-mesure". Pour lui, les avoirs "doivent être directement en rapport avec le conflit qu'elles sont censées régler. Les Russes ont des avoirs conséquents à nous chez eux, donc ne faisons pas trop les malins avec ça", met-il en garde dans les colonnes du Parisien. Les socialistes, écologistes, et Horizons, sont eux favorables à une saisie des avoirs russes.

Dimanche dernier, le ministre des Armées Sébastien Lecornu annonçait dans La Tribune Dimanche que la France allait allouer 195 millions d'euros à Kiev en utilisant les intérêts générés par les avoirs russes gelés. Cette enveloppe "permettra de livrer des obus de 155 mm ainsi que des bombes planantes AASM qui arment les Mirage 2 000 Ukrainiens", a précisé le ministre lors de son entretien accordé à l'hebdomadaire. L'utilisation de la totalité avoirs russes gelés pourrait elle générer plus de 200 milliards d'euros, soit quatre fois le budget de l'armée française. "Certaines questions sont légitimes : où faut-il mettre l'argent ? Quelles alliances faut-il avoir ? Et surtout, comment qualifier la menace ?", poursuivait-il, conscient de la complexité d'une telle décision.