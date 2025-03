"Santé du pape François : une bonne nouvelle mais un avertissement"

L'état de santé du pape François s'est suffisamment amélioré pour que les médecins "lèvent le pronostic" dans la soirée du lundi 10 mars. Une bonne nouvelle qui ne signifie pour autant pas la guérison du souverain pontife ou sa sortie de l'hôpital.

L'essentiel : Le pape François est encore hospitalisé ce mardi 11 mars, près d'un mois après son admission, mais son état s'est amélioré et "les médecins ont décidé aujourd'hui de lever le pronostic" a annoncé le Vatican dans son communiqué de lundi soir.

Malgré l'amélioration de son état de santé, le souverain pontife n'est pas totalement remis et doit poursuivre "la thérapie médicale pharmacologique en milieu hospitalier" ajoute le Saint-Siège. Le pape François présenterait encore des symptômes de la pneumonie, sans que ceux-ci ne mettent sa vie en danger.

La santé du pape François reste l'objet d'une surveillance accrue, l'homme de 88 ans a fait quatre épisodes d'insuffisance respiratoire durant son hospitalisation et se trouve régulièrement placé sous aide respiratoire depuis. Le Vatican n'a pas précisé si l'oxygénothérapie se poursuivait.

Le pape François, qui a été vu pour la dernière fois le 14 février, s'était adressé aux fidèles d'une voix très chevrotante dans un message audio le jeudi 6 mars. Le ton de sa voix témoignait de sa faiblesse, laquelle si elle dure peut interroge sur une éventuelle renonciation, et donc démission, du pape.

10:33 - Les médecins lèvent le pronostic "réservé" du pape François C'est un signe d'amélioration conséquent : les médecins qui évoquaient un pronostic "réservé" depuis des jours sur la santé du pape François, ont décidé de le lever dans la soirée du lundi 10 mars a indiqué le Vatican dans ses derniers communiqués. "Les améliorations enregistrées les jours précédents se sont encore consolidées, comme le confirment les analyses sanguines, l'objectivité clinique et la bonne réponse au traitement médicamenteux. Pour ces raisons, les médecins ont décidé aujourd'hui de lever le pronostic", écrit le Saint-Siège. 10/03/25 - 09:14 - Les médecins attendent des résultats "dans les prochains jours" Si l'état du pape François est stable, il continue d'inquiéter les médecins. Voilà pourquoi, ces derniers souhaitent voir les mêmes résultats positifs "dans les prochains jours", pour se prononcer sur une potentielle évolution de son pronostic qui reste "réservé". "Ce dimanche soir, après une oxygénation à haut débit à l'aide de canules nasales pendant la journée, le pape repassera à la ventilation mécanique non invasive comme prévu", indiquait le Vatican. Dans son traditionnel bref communiqué matinal, le Vatican a annoncé ce lundi 10 mars que le pape François a passé une "nuit paisible et se repose". "Le pape suit un régime adapté à son état et qui comprend de la nourriture solide, et il se tient informé de l’actualité", apprenait-on ce week-end. Un nouveau bulletin de santé sera publié en fin de journée.

L'état de santé du pape François est stable depuis plusieurs jours, et c'est toujours le cas ce lundi 10 mars 2025. Il a passé une "nuit paisible et se repose" précise le Vatican. Avant de se prononcer sur une éventuelle évolution du pronostic du jésuite de 88 ans, les médecins souhaitent voir les mêmes résultats positifs "dans les prochains jours". Une sortie pas vraiment rassurante après maintenant plus de trois semaines d'hospitalisation.

La semaine passée, le souverain pontife avait pris la parole pour la première fois depuis son hospitalisation. D'une voix chevrotante et pas vraiment rassurante, il s'est adressé aux fidèles : "Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place (Saint-Pierre de Rome), je vous accompagne d'ici", a expliqué le souverain pontife. "Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", a-t-il poursuivi. "La complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies pharmacologiques fassent effet exigent de rester réservé sur le pronostic", précisait son bulletin de santé.

Le pape François est hospitalisé depuis plus de trois semaines, mais il est malade depuis plus longtemps. Ce qui a été annoncé comme une bronchite est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Dans le détail, le Vatican indique que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe". Pour rappel, samedi 22 février, le pape a également été victime d'une crise asthmatique respiratoire. Il a alors eu besoin d'un apport d'oxygène à haut débit, ainsi que d'une transfusion sanguine.

La santé fragile du pape François

La prudence reste donc de mise au vu de la santé fragile du pape François, âgé de 88 ans. D'autant qu'une longue hospitalisation n'est pas sans risque comme l'indiquait Margherita De Bac à Corrirere Della Serra mercredi : "Le danger le plus redouté est la septicémie, le passage de micro-organismes dans le sang qui se propagent à d'autres organes, avec des conséquences très graves". Le journal italien révélait par ailleurs que le souverain pontife devrait observer deux à trois semaines de "repos absolu". En France, le rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican, Loup Besmond de Senneville, se montre aussi inquiet au regarde de la communication du Saint-Siège sur RTL : "Si le Vatican évoque un tableau clinique préoccupant, complexe, avec des mots qui font état de vrais problèmes, ce sont clairement les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus sur une hospitalisation du pape François".

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.