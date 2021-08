"Demain nous appartient : angoisse à Sète, spoilers de la semaine du 16 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 16 août 2021, la police affronte de nouveaux dangers. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 13 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 16 août 2021 sur TF1. La semaine prochaine dans DNA, une menace plane sur Sète. Trafic d'armes, agressions et disparitions inquiétantes font en effet monter l'angoisse parmi les Sétois. Une prise d'otage a même lieu au Spoon ! La preneuse d'otage, armée et brutale, a probablement un lien avec les événements qui ont plongé la ville en plein cauchemar. La tension est telle que Xavier se voit dans l'obligation de donner l'ordre de renforcer le plan Vigipirate, les forces de l'ordre réalisent alors la gravité de la situation.

Toujours dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 16 août, une nouvelle famille débarque à Sète ! Audrey Roussel et ses trois enfants, Lizzie, Jack et Jordan, ont quitté la région parisienne pour s'installer dans le Sud. Audrey est très motivée à l'idée de démarrer son nouveau travail à l'institut de beauté et à part Jordan qui ne se montre pas très enthousiaste, Jack et Lizzie ont l'air ravis de ce nouveau départ. Malheureusement, il semblerait que les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. La mère se retrouve en effet sans emploi et sans logement et devra accepter l'aide d'Hadrien.

Enfin, la semaine du 16 août dans Demain nous appartient, Camille et Dorian filent toujours le parfait amour et prévoient même de faire une sortie en mer en amoureux sur le voilier. Camille a bien l'intention de profiter de cette occasion pour sauter le pas avec son copain, mais on dirait bien que la chance n'est pas de son côté. Elle n'avait en effet pas prévu que Manon, Timothée et Nathan s'incrusteraient. Pour couronner le tout, Timothée n'apprécie vraiment pas la sortie.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.