Résumé de Demain nous appartient épisode 1393 du 29 mars 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1393 de Demain nous appartient du mercredi 29 mars 2023, Lisa n'en démord pas : Benoit est coupable, même si tout le monde veut la convaincre du contraire. Résumé.

Dans l'épisode 1393 de DNA du mercredi 29 mars, faute de preuves, Benoit est relâché. Lisa est toujours persuadée qu'il est le tueur et suppose qu'il a mis le sang de quelqu'un d'autre sur les scènes de crimes pour les induire en erreur, mais Georges lui affirme que ce n'est pas possible. Benoit vient trouver Lisa, mais elle est froide avec lui et raconte à Amel à quel point cette rencontre l'a écœurée. Amel conseille pourtant à sa sœur de passer à autre chose. De son côté, Benoit confie à Chloé qu'il se sent bouleversé et la proviseure lui donne son après midi. Une fois chez-lui, le jeune homme récupère un paquet qui contient un nouveau pistolet d'abattage. Lisa aurait-elle raison ? Benoit, serait-il le tueur qui sème la panique à Sète ? De leur côté, Benjamin et Audrey ont du mal à encaisser le choc malgré le soutien de leurs proches et de leur communauté.

Toujours à Sète, Judith a de la fièvre et n'ira pas travailler. Elle n'est pas très malade pour autant et va profiter de sa journée pour trier des colis d'habits qu'elle vient de recevoir et peut compter sur Jordan pour l'aider à choisir les tenues qu'elle gardera et celles qu'elle renverra. Ou presque, le jeune homme abime une robe sans faire exprès, mais sa petite amie ne lui en tient pas rigueur. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Noor vient vérifier la glycémie de Judith et les deux jeunes femmes parlent de leurs relations amoureuses. L'infirmière est impressionnée du changement de Jordan, ancien rebelle transformé en "chaton" qui file droit.

Enfin, dans l'épisode 1393 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 29 mars 2023 sur TF1, Étienne prend du plaisir à traîner avec Alex et Sylvain, même si ce dernier ne cesse de l'étonner. Moreno n'a pas oublié ses rêves de navigation et justement, il vient de trouver le bateau de ses rêves grâce aux conseils avisés de son nouvel ami. Malheureusement, le bateau est réservé pour d'autres acheteurs. Sylvain ne se laisse pas démonter et s'invente une solide expérience de navigateur pour convaincre le vendeur. Et ça fonctionne ! Sous le regard perplexe de Curtis et Alex, Sylvain embobine le propriétaire qui décide de le lui vendre, convaincu qu'il lègue son bateau à un marin passionné. Sylvain va-t-il se faire démasquer ?