"Demain nous appartient : Juliette couvre Sacha, spoilers du 23 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 954 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 23 juin 2021, l'étau se resserre autour de Sacha, qui se sert de Juliette pour couvrir ses erreurs. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 954 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 23 juin 2021 sur TF1 . Dans l'épisode 954 de Demain nous appartient du mercredi 23 juin, Sacha parvient à retenir Juliette, qui fait ses valises après qu'il a failli renverser Garance la veille. Sacha dit perdre pied et promet d'aller voir un psy. Peu après, à l'étang, Sacha interroge Jeanne sur la présence des policiers. Les enquêteurs cherchent l'embarcation ayant pu transporter les deux corps des victimes. Sacha tente de voler une barque mais le petit-fils Josse le surprend et le fait fuir. A l'hôpital, Garance, en présence de Victoire, reçoit un appel de Juliette, formelle : le GPS de Sacha indique qu'il n'est pas coupable. Victoire et Garance sentent qu'elle ment. Au commissariat, Georges présente à Karim un vidéaste qui a filmé en pleine nuit une barque suspecte sur l'étang. Au milieu de la nuit, Sacha met le feu à la barque des Josse.

Dans la maison de Chloé dans l'épisode 954 de DNA, Judith n'a toujours pas parlé à Souleymane concernant le projet de vacances auquel elle ne veut pas participer. Flore et son père partis en week-end, elle propose à Noor de s'installer au mas pour réviser le grand oral du bac. Sur place, les deux ados doivent cohabiter avec Jeanne, pas toujours commode. Pour la détendre, elles lui font une manucure et l'interrogent sur sa vie. A table, elles discutent des amours passés de Jeanne : l'ostréicultrice a eu par le passé, après la mort de son mari, une aventure avec Yvan Josse.

Toujours dans l'épisode du mercredi 23 juin de Demain nous appartient, Aurélien fait sa valise pour les vacances avec son père quand, au cours de leur discussion, sa mère comprend qu'il envisage peut-être de commencer une nouvelle vie là-bas. Quand Gary vient le chercher, il doit rassurer Louise mais aussi lui demander de prendre en compte qu'à bientôt 18 ans, Aurélien est libre de choisir sa vie. Après les adieux, Bart tente de rassurer Louise sur les intentions de son fils mais Louise refuse de discuter avec lui, rappelant qu'il n'a pas d'enfant.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.