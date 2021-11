"Demain nous appartient : Karim enragé, spoilers du mardi 2 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1048 de Demain nous appartient du mardi 2 novembre, Karim est prêt à tout pour prouver l'innocence d'Anna. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 1 novembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1048 de Demain nous appartient diffusé le 2 novembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 2 novembre, Anna vit très mal son incarcération malgré le soutien de ses proches qui sont prêts à tout pour la sortir de là. Chloé confronte Xavier et l'accuse d'avoir privilégié sa carrière. De son côté, Karim a dorénavant la preuve que Jim et Anna n'ont pas couché ensemble. Il enquête sur le photographe qu'il pense responsable du meurtre de sa femme. Jim s'apprête à s'envoler pour Miami, mais Karim le menace : s'il n'avoue pas immédiatement, il le tuera.

Au même moment, Christelle et Sylvain ont la folie des grandeurs. Leur nouvelle fortune aurait tendance à leur monter à la tête et ce n'est pas Charlie qui va leur faire entendre raison. La jeune femme se prend au jeu et les époux Moreno cherchent une villa à la hauteur de leur fortune et essayent de se faire passer pour riches et élégants, ce qui n'est pas une franche réussite. Dans cet épisode de Demain nous appartient, le couple devient la cible d'un agent immobilier véreux qui voit clair dans son jeu et essaye de lui refourguer une villa de luxe sur un terrain inondable. Charlie reconnaît la maison et les prévient juste à temps. Une chose est sûre : ils vont devoir faire plus attention à ne pas trop exposer leur fortune, au risque d'attirer les profiteurs.

En parallèle, Lizzie souhaite suivre le conseil d'Apollon en prenant des cours de chant et en essayant de devenir chanteuse. Attirer l'attention de sa mère pour lui parler de son projet demeure mission impossible : un moment, ses frères se disputent, l'autre Audrey est occupée au Spoon et ne l'écoute que d'une oreille… Dans l'épisode 1048 de Demain nous appartient diffusé le 2 novembre 2021 sur TF1, Lizzie parvient finalement à exposer son projet à sa famille. Sa mère et ses frères sont peu réceptifs : ils ne pensent pas que se lancer dans la musique soit une bonne idée tant les échecs sont nombreux. Lizzie ne se démonte pas, mais est de nouveau interrompue. Léo ne se sent pas bien et fait un malaise.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.