"Demain nous appartient : résumé en avance de la semaine du 3 janvier 2022"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 3 janvier 2022, Zoé sème le doute chez les Daunier. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 31 décembre 2021 à 19h20] Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du lundi 3 janvier sur TF1, l'arrivée de Zoé chez les Daunier divise la famille. Rappelons qu'Aurore n'a pas vu sa sœur depuis vingt ans et qu'elle est soudain réapparue à l'occasion de l'enterrement de leur mère. Mais comment repartir sur de bonnes bases après tant d'années de silence ? De leur côté, Sofia et Pierre se méfient d'elle. Ce dernier la rend même responsable de la mort de Marie car elle l'a trop stressée. Quand la jeune femme aborde le sujet de l'héritage, il estime qu'elle est sournoise et qu'elle manipule Aurore. Cette Zoé serait-elle une usurpatrice ?

Toujours dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 3 janvier, Noor est stressée par son premier jour en tant qu'infirmière stagiaire à l'hôpital. Heureusement, elle peut compter sur Gabriel pour la rassurer. Mais manque de chance, son premier patient ne se montre vraiment pas coopératif. Excédée par ses remarques, Noor quitte la chambre du malade sans lui avoir mis la perfusion. Après cette mauvaise première expérience, Noor n'a plus confiance en elle et se demande si elle veut vraiment continuer son stage. A-t-elle voulu faire ce métier uniquement pour ressembler à Leila ?

Enfin, dans les épisodes de DNA diffusés la semaine du 3 janvier, Timothée croise Mona au lycée qui cherche son père, il tente de refroidir ses ardeurs, mais Mona renoncera-t-elle à son prince charmant ? Par la suite, Olivier Doucet présente Timothée aux élèves de la prépa scientifique. Une fille de la classe trouble le jeune homme… ce qui ne manque pas de provoquer les moqueries de ses camarades. En apprenant cela, Victor lui suggère de se jeter à l'eau. Timothée demande donc des conseils sur l'amour à Gabriel qui lui propose de l'inscrire sur un site de rencontre.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.