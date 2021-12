"Demain nous appartient : résumé en avance du 23 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1085 de Demain nous appartient du jeudi 23 décembre, Aurore et Sara arrêtent les corbeaux. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 22 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1085 de Demain nous appartient du 23 décembre, Lina et Mael sont poussés par leurs camarades à aller porter plainte. Les deux corbeaux s'imaginent qu'ils pourront ainsi tromper leur monde, mais Roxane et Aurore se doutent de quelque chose et cherchent des preuves de leur culpabilité. L'affaire ébranle tout le monde d'une manière ou d'une autre : Chloé est chamboulée par ce qui se passe, Angie est triste de ne plus avoir de contacts avec son professeur de français pour qui elle craque et Camille pense fermer son compte Instagram avant de décider de l'utiliser pour passer des messages porteurs de sens. Finalement, Roxane trouve la preuve dont elle avait besoin et Sara et Aurore arrêtent les deux adolescents au marché de Noël.

De leur côté, Karim et Anna n'ont pas de chance. Le policier se décide enfin à reconquérir son ex et lui fait livrer des roses blanches à l'hôpital. Dans cet épisode de Demain nous appartient, les fleurs ont donc bien été envoyées, mais Anna n'a jamais reçu le petit mot qui les accompagnait et ne sait donc pas que ces fleurs étaient pour elle. Heureusement, Christelle trouve le petit mot et prévient la psychologue. La jeune femme part à la recherche de Karim qui s'apprête à aller fêter Noël à Marseille avec sa fille. Alors qu'Anna essaye de se rendre à la gare pour le retenir, elle renverse ses affaires dans la rue sous le coup de l'agitation. Elle tombe nez à nez sur son ex. Les deux amoureux tombent dans les bras l'un de l'autre.

Toujours à Sète, les Moreno s'apprêtent à fêter dignement Noël et reçoivent avec joie leurs trois enfants. Ceux-ci n'en reviennent pas : la nouvelle maison est sublime. Entre caviar et plats aux truffes, le couple a sorti le grand jeu. Encore mieux, Sylvain propose d'offrir à ses enfants le cadeau de leur rêve. Dans l'épisode de Demain nous appartient 1085 diffusé le 23 décembre 2021 sur TF1, la tension est palpable entre Charlie et Betty et les choses ne s'améliorent pas quand Sylvain et Christelle dévoilent leur plan pour le réveillon. Ils ont décidé de passer Noël à distribuer des cadeaux aux sans-abris. Maintenant, qu'ils sont riches, ils veulent en profiter pour aider les autres. Une chose est certaine, les trois enfants Moreno ne s'attendaient pas à ça et ne sont pas ravis. De son côté, Charlie jubile.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.