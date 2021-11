"Demain nous appartient : résumé en avance du 25 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1065 de Demain nous appartient du jeudi 25 novembre, Raphaëlle est sur le point de se jeter dans le vide. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 19h20] Cet article est le résumé en avance de l'épisode 1065 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 25 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans l'épisode 1065 de Demain nous appartient du 25 novembre, Xavier est toujours dans le coma et Rebecca et Sébastien souhaitent en profitent pour effacer leurs traces. Récemment, le procureur Meffre avait accumulé des preuves et des documents contre eux. Rebecca parvient à voler les clefs de Maud et Sébastien dérobe les documents. Les deux complices s'embrassent et évoquent le bon vieux temps. Martin ne les lâche plus et espère les coincer. En parallèle, Roxane découvre que Sophie Novak, l'avocate qui a sauvé Rebecca, suivait Xavier. Elle avoue à Martin que son père, Daniel Meffre, était le grand amour de sa vie. Plus tard, Rebecca rentre chez Raphaëlle pour trouver sa fille, encore victime d'une absence, prête à se jeter dans le vide.

Au même moment à Sète, Soraya veut s'échapper à tout prix de la coloc. Sa sœur et Gabriel se croient discrets, mais elle entend tout, ce qui la met très mal à l'aise. Elle demande à Georges de l'héberger et celui-ci accepte volontiers, mais les deux colocataires ont peur de se retrouver seuls. Noor raconte donc à Mona et Georges que Soraya est très mal en point et ne fait rien de la journée au point de ne pas se doucher. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Gabriel essaye de convaincre Soraya que Mona est tyrannique et impose des horaires stricts à quiconque vit sous son toit. Soraya voit clair dans son jeu, mais c'est trop tard, Mona ne veut plus accueillir l'amie de son fils. Heureusement, la jeune femme peut compter sur l'aide de Victoire qui l'invite à s'installer chez elle. De leur côté, Noor et Gabriel se promettent de ne pas devenir un vieux couple.

En parallèle, Jordan se lève avec le sourire aux lèvres. Lizzie le surprend et lui demande ce qui se passe. Son frère lui avoue qu'il sort avec Jahia et que ça le rend heureux. Les deux adolescents se retrouvent et Jahia promet qu'elle se sent prête à assumer leur couple même si elle redoute le moment où sa famille sera au courant. Ce qui arrive rapidement. Dans l'épisode 1065 de Demain nous appartient diffusé le 25 novembre sur TF1, Angie trouve sa sœur et Jordan en train de plaisanter. Jahia explose : elle sort avec Jordan et elle est ravie. Angie est déçue et se confie à son professeur de Français qui la rassure : c'est normal de ne pas toujours arriver à se comprendre entre sœurs.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.