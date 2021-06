"Demain nous appartient : un autre corps trouvé à Sète, les spoilers de la semaine du 14 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Rien ne va plus à Sète alors que deux cadavres ont été retrouvés dans un étang près du mas ostréicole d'Alexandre. Résumé et spoilers de la semaine du 14 juin.

[Mis à jour le 11 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des prochains épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 14 juin 2021 sur TF1. Dans le dernier épisode de Demain nous appartient, Alexandre a trouvé un cadavre dans l'étang près du mas ostréicole. Il s'agit du corps d'une femme pour l'instant non-identifié. S'agit-il de Clémentine ? De Vincianne ? Ou même d'une autre victime de Sacha ? Pour l'instant rien n'est sûr mais Garance, la fille de Clémentine, s'attaque déjà à Sacha sans savoir s'il est vraiment responsable de sa disparition. D'autant qu'un deuxième corps va être retrouvé au même endroit plus tard dans la semaine...

Toujours dans la petite famille de Sacha, Juliette se pose des questions au sujet de sa sécurité et celle des enfants. Pendant ce temps, l'opération de Solenne se fait attendre. Rappelons que la fille de Sacha se trouve à Boston pour être opérée et ainsi marcher à nouveau. C'est évidemment une échéance qui terrifie Ben, son frère, qui a peur qu'il lui arrive quelque chose.

La semaine prochaine dans Demain nous appartient, on suivra toujours Aurélien et Mathilde dans leur découverte de leur père absent pendant une grande partie de leur vie. Le retour de Gary à Sète est évidemment une grande inquiétude pour Louise puisqu'elle craint que ses enfants ne la quittent pour découvrir la vie luxueuse de leur père en Grèce, là où il a créé une entreprise de dépollution des mers.

Dans la semaine du 14 juin 2021 dans DNA, il est temps de jouer les adultes pour Sofia et Hadrien. Après des semaines à tenter de faire croire qu'il n'existe plus aucun sentiment amoureux entre eux, Sofia décide finalement d'assumer son attirance pour Hadrien et la relation qu'ils ont longtemps caché. Reste désormais à savoir comment William, le papa-poule, va prendre cette nouvelle, d'autant qu'il n'approuve pas du tout cette liaison entre sa fille et ce jeune homme qu'il considère comme volage.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.