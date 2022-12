ENQUETE A COEUR OUVERT TF1. La première chaîne diffuse le polar "Enquête à coeur ouvert" ce jeudi 8 décembre 2022, série sur le don d'organes avec Claire Keim et Pierre-François Martin-Laval.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 16h41] Enquête à cœur ouvert est la nouvelle série à voir sur TF1. Elle est diffusée dès ce jeudi 8 décembre 2022, à partir de 21h10. Ce drame familial teinté d'enquête policière est porté par Claire Keim et Pierre-François Martin-Laval. Cette série traite le sujet de la transplantation cardiaque, de l'adoption et de la crise d'adolescence : Après une transplantation cardiaque, Florence enquête sur la mort mystérieuse d'Ana, une jeune fille adoptée, pour aider son enfant elle-même adoptée à résoudre sa crise identitaire et adolescente.

Enquête à coeur ouvert est diffusée en deux soirées, les jeudis 8 et 15 décembre sur TF1 à raison de trois épisodes par soir. Au casting, Claire Keim et Pierre-François Martin-Laval sont rejoints par Jessyrielle Massengo, Kevin Janssens, Lynn Van Royen, Brigitte Fossey, Alain Doutey, Carole Bianic, Isabelle Renault, Héloïse Martin et Clément Manuel. La mini-série est déjà disponible en intégralité sur Salto, et sera à voir sur MyTF1 en replay après sa diffusion.

Synopsis - Après une transplantation cardiaque, Florence enquête sur la mort mystérieuse de sa donneuse, Ana, une enfant adoptée comme sa propre fille Zoé, elle-même en pleine crise d'adolescence et identitaire.