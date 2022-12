ENQUETE A COEUR OUVERT TF1. La Une propose de découvrir les premiers épisodes de "Enquête à coeur ouvert" ce jeudi 8 décembre 2022.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 20h45] Enquête à coeur ouvert est une mini-série diffusée sur TF1 à partir de ce jeudi 8 décembre 2022. Cette nouvelle fiction flirtant entre le polar et le drame traite du don d'organes. Un sujet difficile qui explique que Pierre-François Martin Laval, qui donne la réplique à Claire Keim, ait pu trouver le tournage éprouvant, comme il a pu l'expliquer au micro de Télé-Loisirs : "Au moment de tourner ces scènes, j'ai été très miné. Non seulement parce que l'on était en plein confinement mais aussi parce que la dernière fois que j'avais passé du temps dans un hôpital, c'était avant de voir partir mon père. Ça m'a vraiment secoué."

Enquête à coeur ouvert est diffusée en deux soirées, les jeudis 8 et 15 décembre sur TF1 à raison de trois épisodes par soir. Au casting, Claire Keim et Pierre-François Martin-Laval sont rejoints par Jessyrielle Massengo, Kevin Janssens, Lynn Van Royen, Brigitte Fossey, Alain Doutey, Carole Bianic, Isabelle Renault, Héloïse Martin et Clément Manuel. La mini-série est déjà disponible en intégralité sur Salto, et sera à voir sur MyTF1 en replay après sa diffusion.

Synopsis - Après une transplantation cardiaque, Florence enquête sur la mort mystérieuse de sa donneuse, Ana, une enfant adoptée comme sa propre fille Zoé, elle-même en pleine crise d'adolescence et identitaire.

Claire Keim : Florence Arrieta

Pierre-François Martin-Laval : Vincent Arrieta

Jessyrielle Massengo : Zoé Arrieta

Kevin Janssens : Simon

Lynn Van Royen : Anna

Brigitte Fossey : Françoise

Alain Doutey : Jacques

Carole Bianic : Corinne Lagarde

Isabelle Renault : Professeur Lemoine

Héloïse Martin : Océane

Clément Manuel : Niels

Enquête à coeur ouvert est une série TF1 diffusée en deux parties, les jeudis 8 décembre et 15 décembre 2022. Au total, il y a 6 épisodes à visionner. L'intégralité de la série est déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto. En replay, c'est vers MyTF1 qu'il faudra se tourner, les épisodes étant mis en ligne le lendemain de leur diffusion.