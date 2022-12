EUROVISION JUNIOR 2022. Ce dimanche, Lissandro a permis à la France de remporter le concours de l'Eurovision junior 2022 qui se tenait à Yerevan en Arménie.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 9h29] Nouvelle victoire pour la France au concours de l'Eurovision Junior ! Le dimanche 11 décembre 2022, France Télévision diffusait la nouvelle édition du concours de l'Eurovision Junior, le concours de chant européen réservé aux enfants. Celui-ci s'est tenu à Yerevan en Arménie après la victoire de Maléna Fox fin 2021. La France était représentée par le jeune Lissandro, 13 ans, et son titre "Oh Maman". Le jeune homme a brûlé les planches lors de sa prestation (à voir ci-dessous) qui lui a permis de convaincre et d'aller chercher la victoire avec 203 points face à l'Arménie (180 points) organisatrice et la Géorgie (161 points).

"Oh Maman !", la chanson de Lissandro pour la France à l'Eurovision Junior

C'est avec le titre "Oh Maman !" que Lissandro a porté la France vers une nouvelle victoire en trois ans (Valentina avait remporté le concours en 2020) lors du concours l'Eurovision Junior 2022. La chanson, qui s'accorde parfaitement avec l'univers pop-rock du jeune chanteur, a été dévoilée en même temps que sa participation au concours, fin octobre 2022. Nous vous proposons de l'écouter ci-dessous. "Avec sa chanson 'Oh maman !', Lissandro débarque avec son univers pop et rock à la fois, un mélange délicieux entre Bruno Mars et Elvis qui va faire 'groover' l'Europe !" promet Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés, jeux et divertissement chez France Télévisions.

Le classement de la dernière édition de l'Eurovision Junior

Le dimanche 11 décembre, l'Eurovision Junior 2022 a rendu public son classement et c'est la France qui a remporté le concours pour le deuxième fois en trois ans ! Après la victoire de Valentina en 2020, Enzo s'impose en 2022 avec "Oh Maman !" qui lui a valu 203 points qui lui permettent de devancer Nare, la candidate de l'Arménie qui organisait le concours à Yerevan cette année. Suivent la Géorgie et l'Irlande puis le Royaume-Uni qui clôture le Top 5. Ci-dessous, le classement complet des 16 pays participants à l'édition 2022 du concours de l'Eurovision Junior.