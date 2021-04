GLORIA TF1. Les derniers épisodes de Gloria sont diffusés le 1er avril sur TF1. On ne sait pas encore si une suite pourrait voir prochainement le jour.

[Mis à jour le 1er avril 2021 à 20h45] La diffusion de Gloria s'achève le 1er avril 2021 sur TF1, avec le sixième épisode. Ce dernier propose une conclusion à l'histoire du personnage incarné par Cécile Bois, et toutes les interrogations des téléspectateurs ont droit à une réponse. Pour autant, les fans qui ont découvert cette série policière le 18 mars dernier peuvent vouloir retrouver l'avocate dans d'autres intrigues. Une saison 2 de Gloria ne semble pas totalement exclue, bien qu'elle n'a pas été officiellement commandée par la première chaîne.

Selon des informations d'Allociné, TF1 s'est abstenu de commentaire sur une suite, laissant la porte ouverte à une décision future. Les espoirs sont toutefois permis, puisque Keeping Faith, la série galloise dont Gloria est inspirée, est composée de trois saisons. Il y a donc matière à poursuivre l'intrigue et à explorer les personnages pour une suite. Les audiences sur TF1 étaient également très bonnes (environ 6 millions de téléspectateurs en moyenne les deux soirs de sa diffusion), ce qui pourrait pousser la chaîne à commander une suite. Il faudra attendre une réponse officielle de TF1 pour savoir si on retrouvera Gloria dans le futur.

En savoir plus sur gloria

Cécile Bois repart mener l'enquête, mais pas sous les traits de Candice Renoir, mais sous ceux de Gloria. Dans la nouvelle série policière de TF1, l'actrice française campe une avocate et mère de trois enfants, qui voit son quotidien chamboulé après la disparition mystérieuse de son époux. Accusée de sa disparition, elle décide de mener sa propre enquête pour retrouver son époux et découvrir la vérité sur lui. La première chaîne diffuse le premier épisode de la série depuis le 18 mars 2021, tandis que l'intégralité des épisodes est déjà disponible sur la plateforme de streaming Salto. Gloria est l'adaptation française de la série galloise Keeping Faith. Passée relativement inaperçue en France, celle-ci est disponible sur Amazon Prime Video. Mais comme la série originale, Gloria n'est pas inspirée d'une histoire vraie.

Synopsis - Dans une ville côtière bretonne, Gloria voit sa vie bouleversée suite à la disparition de son mari, sans qu'elle ne sache pourquoi. Cette avocate et mère de trois enfants se retrouve accusée de sa mort éventuelle, et se retrouve à enquêter pour prouver son innocence et retrouver son époux... quitte à découvrir la vérité sur l'homme qu'elle aime.

La série Gloria est portée par l'actrice Cécile Bois, qui incarne Candice Renoir dans la série du même nom depuis 2013. On retrouve également la comédienne Barbara Schulz dans le rôle de Marianne Volton, l'enquêtrice qui tente d'écrouer Gloria, tandis que Joey Starr joue Stan Baldini, un client du mari de Gloria. Ci-dessous, retrouvez le casting complet de la série policière de TF1 :

Cécile Bois : Gloria Meyes

Barbara Schulz : Marianne Volton

Joey Starr : Stan Baldini

Nicole Calfan : Odile Meyers

Michaël Cohen : David Meyers

Malik Zidi : Denis Gauvin

Mathieu Madenian : Arthur

Amelle Chahbi : Chacha

Mariama Gueye : Clarisse

Bernard Le Coq : Richard Meyers

Anne Consigny : Gaëlle Brak

Lucie Lucas : Emilie Gauvin

Clotilde Mollet : Carole Faustin

Gloria est diffusé sur TF1 depuis le 18 mars 2021, tous les jeudis dès 21h05. Chaque épisode est mis en ligne dès le lendemain en replay streaming sur la plateforme MyTF1, accessible via ordinateur, smartphone ou tablette. Il est également possible de voir l'intégralité de la série sur Salto pour les abonnés de la plateforme de streaming.

Gloria - au programme TV le jeudi sur TF1