I3P TF1. Marc Lavoine est à l'affiche de la nouvelle série policière de TF1. De quoi parle I3P, diffusée ce jeudi 20 octobre 2022 ?

[Mis à jour le 20 octobre 2022 à 15h33] TF1 diffuse une nouvelle série policière ce jeudi 20 octobre 2022. I3P suit l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et son patron, Mathias Bernardt, chargé de décider s'il laisse ses patients retourner à leur vie, s'ils doivent être hospitalisés ou s'il les remet à la police. Lui et son équipe mènent l'enquête pour comprendre les crises qui ont amené leurs patients dans leur établissement. I3P réunit au casting le chanteur Marc Lavoine dans le rôle principal, un psychiatre qui privilégie l'approche humaine mais est hanté par un lourd passé.

L'ancien juré de The Voice est entouré par les acteurs Claire Tran, Mikaël Chirinian, Walid Ben Mabrouk et Kamini. Barbara Schulz interprète de son côté la commissaire brute de décoffrage Nathalie Fontaine, entourée, au poste de police, des acteurs Johann Dionnet et Jean-Philippe Ricci. I3P diffuse sa première enquête ce jeudi 20 octobre 2022, mais on ne sait pas encore quand les deux épisodes suivants seront à voir sur TF1. Notons toutefois que toute la saison 1 est accessible pour les abonnés de la plateforme de streaming Salto.

Synopsis - Un nouveau patient est amené par la police à l'I3P, l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Paris. Le professeur Bernardt y commence sa journée, pendant laquelle il devra diagnostiquer quelle personne en état de délire doit être hospitalisée, relâchée ou remise en garde à vue.

Marc Lavoine : Mathias Bernardt

Barbara Schulz : Nathalie Fontaine

Claire Tran : Sophie Tran

Mikaël Chirinian : Julien Sarment

Walid Ben Mabrouk : Samy Jendoubi

Alain-Fabien Delon : Lionel Poupinel

Johann Dionnet : Capitaine Gaillard

I3P est une série policière de TF1 avec Marc Lavoine au casting. Le premier épisode est diffusé sur la première chaîne le jeudi 20 octobre 2022. La suite de la diffusion n'est pour le moment pas actée. Notons toutefois que l'intégralité des épisodes est déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.