ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 295 d'Ici tout commence diffusé le vendredi 17 décembre sur TF1, Célia et Stella se rapprochent. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 16 décembre 2021 à 18h30] Dans Ici tout commence le 17 décembre 2021, Maxime propose à Teyssier un nouveau plat pour le menu de Noël. Le directeur de l'Institut est totalement séduit. La brigade de l'étudiant se retrouve de nouveau en charge du menu de Noël de l'école, et Maxime participera bien au concours de la meilleure école de France. De son côté, Eliott ne dort plus et fait une nouvelle crise d'angoisse en raison de son abandon. Hortense suggère à son ami de confronter ses parents pour qu'il puisse avancer. Greg et Hortense finissent par retrouver sa mère sur les réseaux sociaux. Eliott décide de la rencontrer immédiatement, mais sa mère ne lui donne pas d'explications convaincantes sur son abandon. Lorsqu'un des collègues de sa mère demande l'identité d'Eliott, elle avoue qu'il n'est "personne" et qu'il va s'en aller.

Célia est sous le charme de Stella. Dans l'épisode 294 d'Ici tout commence, ce vendredi 17 décembre sur TF1, aux marais salants, Stella réalise les clichés de Célia comme promis, et les deux jeunes femmes se rapprochent. Ambre et Solal découvrent les photos prises par Stella. Ambre devine que la personne qui a pris les photos est sous le charme de Célia, qui avoue qu'il s'agit de Stella. Célia avoue que Stella la trouble, ce qui rend Solal jaloux.

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 17 décembre 2021, Lisandro veut avouer à Esteban qu'Anaïs ne viendra pas vivre avec eux. Cependant, la jeune femme envisage d'emménager avec son petit-ami seulement pendant les vacances, pour qu'Esteban soit heureux. Salomé a des doutes sur le plan de son amie. Alors que Lisandro et Anaïs discutent de leur arrangement, Esteban entend tout.