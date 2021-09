"L'amour est dans le pré : Bruno égare les vaches de Nathalie, que réserve l'épisode 5 ?"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Dans L'amour est dans le pré le 27 septembre, Bruno, prétendant de Nathalie, a beaucoup de mal à s'occuper des vaches de Nathalie. S'en suivent des scènes hilarantes.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 15h19] Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré, diffusé sur M6 lundi 27 septembre 2021, les téléspectateurs pourront découvrir la fin des speed-dating avec Paulette et Vincent le Vigneron. Parmi les temps forts de l'épisode, notons également la poursuite du séjour à la ferme chez Nathalie... qui ne sera pas de tout repos pour Bruno, son prétendant ! Pour faire patienter les fidèles de l'émission, la sixième chaîne a partagé sur ses réseaux sociaux un extrait hilarant du prochain épisode de L'ADP.

Dans cet extrait de L'amour est dans le pré, Bruno propose à Nathalie de l'aider à garder ses vaches. S'en suit un enchaînement de circonstances peu flatteurs pour le prétendant, qui a beaucoup de mal avec la vie à la ferme : il va jusqu'à égarer quelques vaches de l'éleveuse qui tentent de s'enfuir ! Heureusement, Bruno rattrapera le coup et réussira à faire rentrer les bêtes de l'agricultrice. Le prétendant regrette cependant que ce moment ne soit "pas propice à la séduction." Nathalie a tout vu, ce qui lui a valu un bon fou rire... Ce rapprochement sera-t-il favorable à la naissance d'une romance avec Bruno ? Réponse lundi.

"C'est un sport hein !"

La vie à la ferme, ce n'est pas encore gagné pour Bruno qui a déjà égaré quelques vaches ! #ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/2Q1rScSlRu — M6 (@M6) September 23, 2021

Onze agriculteurs participent à L'amour est dans le pré durant la saison 2021. Âgés de 27 à 62 ans, tous espèrent, grâce à l'émission, trouver le grand amour. Parmi les candidats, on compte 9 hommes et trois femmes : Vincent le Provençal, Vincent le vigneron, Hervé le Picard, Jean-Daniel, Valentin, Jean-François, Sébastien, Franck, Nathalie, Delphine et Paulette. Notons qu'annoncé au casting, Hervé dit "le Moustachu" a décidé de renoncer à sa participation à l'émission avant les speed-datings. Ci-dessous, on vous récapitule le parcours de chaque candidat de L'amour est dans le pré 2021.

La différence d'âge entre Vincent le Provençal et Natasha choque les internautes : Vincent le Provençal est un dresseur de chevaux et cavalier d'une quarantaine d'années. Père de deux enfants, il a déjà passé les speed-datings à Paris sans regarder les photographies de ses prétendantes au préalable. Il a retenu deux profils : celui d'Hafsa et de Natacha. Cette dernière est bien plus jeune que lui, puisqu'elle a seulement 26 ans, une différence d'âge dénoncée par plusieurs internautes, tout comme certaines de ses remarques qui ne sont pas au goût de tous.

Jean-Daniel a invité ses deux prétendantes chez lui en Suisse. Âgé de 53 ans, Jean-Daniel est vigneron et éleveur de vaches. Il est l'un des agriculteurs venu de Suisse de cette saison 2021 de L'amour est dans le pré. Ce quinquagénaire a décidé de poursuivre l'aventure amoureuse avec deux femmes sélectionnées lors des speed-datings : Zakia et Céline. Celle-ci sont arrivées à la ferme et ont débuté leur séjour. Si le courant semble passer avec la première, le rendez-vous qu'il a passé avec la seconde s'est déroulé davantage en toute amitié, Jean-Daniel monopolisant la parole lors de leur rendez-vous.

Les prétendantes d'Hervé se disputent ses faveurs. En s'inscrivant à L'amour est dans le pré en 2021, Hervé espérait trouver non seulement l'âme soeur, mais surtout sa première compagne. Ce Picard de 42 ans, éleveur de vaches laitières dans les Hauts-de-France, n'a jamais vécu de relation sentimentale et vit toujours chez ses parents. Mais l'agriculteur a tapé dans l'oeil de Vanessa, une mère célibataire, et Stéphanie, qui connaît aussi le monde agricole. Les deux femmes ont été invitées à le rejoindre dans son exploitation, mais ne manquent pas de se lancer des piques à l'une et à l'autre. L'objectif pour chacune d'entre elle : éliminer la concurrence pour profiter de têtes à têtes avec Hervé. Pour l'heure, l'agriculteur ressent une attirance plus importante pour Vanessa. Mais cela va-t-il durer ?

Valentin a un coup de foudre pour Charley. Âgé de 28 ans, Valentin est le candidat le plus jeune de la saison 2021 de L'amour est dans le pré. Il est producteur de fleurs comestibles mais également maraîcher en Bretagne. Célibataire après avoir vécu une tromperie amoureuse, il a déjà participé aux speed-datings. Il a ressenti un véritable coup de foudre pour Charley, chirurgienne dentaire d'une trentaine d'année, et l'a invitée imédiatement à la ferme. Il a également proposé à Natasha de se rendre dans son exploitation.

L'intense coup de foudre de Jean-François . Jean-François est éleveur de brebis, originaire de la région Occitanie. À 48 ans, il est déjà père de trois enfants, mais cela fait dix ans qu'il est célibataire. Lors des speed-datings parisiens, il a fait la rencontre de Mélanie, également Ariégeoise, qui a déjà fait une randonnée devant une cabane de berger... qui n'était autre que celle de Jean-François ! Le coup de coeur est tel que Jean-François l'invite immédiatement à le rejoindre pour le séjour à la ferme, sans hésitation. Il a également proposé à une certaine Marie-Ange de passer quelque jours chez lui, pour apprendre à se connaître.

Jean-François est éleveur de brebis, originaire de la région Occitanie. À 48 ans, il est déjà père de trois enfants, mais cela fait dix ans qu'il est célibataire. Lors des speed-datings parisiens, il a fait la rencontre de Mélanie, également Ariégeoise, qui a déjà fait une randonnée devant une cabane de berger... qui n'était autre que celle de Jean-François ! Le coup de coeur est tel que Jean-François l'invite immédiatement à le rejoindre pour le séjour à la ferme, sans hésitation. Il a également proposé à une certaine Marie-Ange de passer quelque jours chez lui, pour apprendre à se connaître. Ghislaine et Christelle en compétition pour le coeur de Delphine. En 2021, L'amour est dans le pré présente sa première candidate lesbienne de l'histoire de l'émission. Il s'agit de Delphine, une arboricultrice venue de Tarn-et-Garonne, en Occitanie. Âgée de 47 ans, elle est célibataire depuis un an et demi et ne cache pas sa passion pour la moto. Lors des speed-datings, elle a eu de véritables coups de foudre pour Ghislaine et Christelle. Arrivée dans son exploitation du Tarn-et-Garonne, les deux femmes sont entrées directement en compétition pour le coeur de l'agricultrice, draguant ouvertement Delphine et se lançant des piques. Christelle assistait, impuissante, à la séduction mise en marche par Ghislaine.

Le coeur de Sébastien balance entre deux Karine. Lavandiculteur et éleveur de vache, Sébastien est l'un des onze candidats de la saison 2021 de L'amour est dans le pré. Âgé de 46 ans, il vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est père d'un garçon âgé de 10 ans. A l'issue des speed-datings, Sébastien a craqué pour deux Karine, une blonde et une brune ! Il a invité les deux à le rejoindre pour un séjour sur son exploitation. S'il avait un coup de foudre beaucoup plus marqué pour Karine la brune, Sébastien a commencé à découvrir l'autre Karine à la faveur de son arrivée chez lui... Le coeur de l'agriculteur balance entre les deux femmes !

Portrait de Paulette, éleveuse suisse : Tout comme Jean-Daniel, Paulette vient de Suisse. Âgée de 62 ans, cette éleveuse d'ânes qui fabrique du savon au lait d'ânesse s'est tournée vers L'amour est dans le pré dans l'espoir de trouver l'amour. Elle cherche un homme d'une soixantaine d'années qui soit également ouvert, curieux, sensible à la cause écologique, joyeux et qui aime les animaux et la montagne. Pour l'heure, le speed-datingde Paulette n'a pas encore été diffusé.

Franck craque pour Céline et Anne-Lise. Franck est un sylviculteur et maraîcher de Nouvelle Aquitaine qui espère trouver la femme de sa vie grâce à L'amour est dans le pré. Cet agriculteur de 46 ans se définit comme un véritable romantique. Lors des speed-datings, il a totalement craqué pour Céline et Anne-Lise. Il les a invitées toutes deux à la ferme, et n'a pas manqué de profiter de moments complices avec les deux femmes. Mais à un moment, il faudra que l'agriculteur fasse un choix...

Vincent le Vigneron est tombé dans le coma par le passé : La saison 2021 de L'amour est dans le pré comporte deux Vincent au casting. Celui qu'on surnomme "le vigneron" est âgé de 51 ans et s'occupe de la vinification, de l'assemblage et de la commercialisation de vin. Il a connu deux histoires d'amour, mais son passé est toutefois lourd. Vincent a fait une rupture d'anévrisme qui l'a plongé dans le coma pendant six semaines. Il a également passé deux mois en fauteuil roulant suite à ça. Quelques mois plus tard, sa compagne tombe malade et ne peut alors pas avoir d'enfant. Vincent n'a donc pas pu fonder une famille, malgré le fait que ça soit son rêve. Vincent le vigneron recherche désormais une femme de 35 à 55 ans qui souhaite profiter des joies de la vie à ses côtés. Pour l'heure, le speed-dating de Vincent le Vigneron n'a pas encore été diffusé.

Nathalie a du mal à entrer dans la séduction : Agricultrice vêtue d'habits rose bonbon, Nathalie est éleveuse de veaux sous la mère en Loire-Atlantique. Elle a vécu dix-huit ans avec un mari violent. Par la suite, elle a vécu dans un mobile-home, survivant en faisant des ménages et en faisant appel aux Restos du coeur. Lors des speed-datings, stressée, Nathalie a dû être conseillée par Karine Le Marchand. Elle s'est finalement laissée séduire par Stéphane, ambulancier toulousain, et Bruno, qui travaille à la SNCF. Mais dès l'arrivée de ce dernier sur son exploitation, elle ne manque pas de franchise, lui annonçant qu'il est petit et qu'elle n'a pas ressenti de coups de coeur lors des speed-datings.

Karine Le Marchand veille sur les candidats de L'amour est dans le pré tel un cupidon moderne, aidant les agriculteurs à faire le bon choix pour leurs futures histoires d'amour. Dans l'épisode 4, diffusé le 20 septembre 2021, l'animatrice a pris une nouvelle fois son rôle à cœur… Au point de devoir recadrer Nathalie ! L'agricultrice, dont le douloureux passé à ému les internautes, a abordé les speed-datings tels des entretiens. Sous le coup du stress, la candidate leur pose des questions étranges, cherchant à savoir s'ils sont radins, et ne leur laisse jamais la parole. Exaspérée, Karine Le Marchand décide de reprendre les choses en main et met en garde Nathalie sur sa manière d'aborder le speed-dating. La présentatrice de M6 lui conseille de se calmer et d'être davantage à l'écoute de ses prétendants ; Nathalie lui avoue être totalement stressée par l'enjeu.

Les conseils de Karine Le Marchand ont toutefois eu l'effet escompté, puisque Nathalie de L'amour est dans le pré s'est davantage détendue pour ses rendez-vous suivants. Suffisamment pour ressentir de l'attirance pour un certain Stéphane, ambulancier toulousain, et Bruno, un homme enthousiaste qui travaille à la SNCF. Elle décide de les inviter tous les deux à la ferme. C'est le second qui arrive le premier, profitant d'un tête-à-tête avec l'éleveuse… mais il va vite déchanter. Nathalie ne manque pas de relever qu'il est plus petit qu'elle pensait et qu'elle n'a pas ressenti de coup de cœur lors des speed-datings. La franchise de Nathalie va-t-elle faire partir en courant ses prétendants ? On le saura dans les prochains épisodes de L'amour est dans le pré.

Valentin glacial lors des speed-datings de L'amour est dans le pré

Dans l'épisode 4 de L'amour est dans le pré, Valentin se retrouve lui aussi à tenter l'expérience des speed-datings. Et autant dire que la tâche n'est pas aisée pour les prétendantes, puisque l'agriculteur se montre très froid. Silencieux, il sourit très peu et va même jusqu'à les intimider par son regard. Heureusement, Valentin va se radoucir au contact de Shirley, une chirurgienne dentaire pour laquelle il avait eu le coup de foudre lors de la lecture des courriers. La rencontre est à la hauteur de ses espérances, et tous deux se projettent déjà dans un avenir commun : "C'était un grand moment d'émotion, mon coup de cœur est confirmé. Je suis secoué, je crois que j'ai jamais ressenti ça avant", confie le candidat. Il propose naturellement à Shirley, ainsi qu'à une certaine Natasha, de venir passer un séjour dans son exploitation.

Concurrence exacerbée entre Stéphanie et Vanessa

Dans L'amour est dans le pré, Stéphanie et Vanessa se disputent les faveurs d'Hervé le Picard. Les deux femmes ne manquent pas de se lancer des piques, dans l'espoir d'attirer l'agriculteur. Ce dernier souhaite rester équitable et les emmène toutes deux rencontrer ses parents, et notamment sa mère Bernadette. Cette dernière a d'ailleurs un avis tranché sur le choix que devrait effectuer son fils : selon elle, il devrait poursuivre une aventure amoureuse avec Stéphanie. Elle pousse d'ailleurs subtilement son fils dans les bras de cette dernière, suggérant qu'il devrait l'emmener faire du quad avec elle en premier. Si l'alchimie entre les deux se ressent de nouveau au cours de cette virée à deux, il semble davantage préférer le côté entreprenant de Vanessa...Hervé se refuse encore à faire un choix prématuré, bien qu'il ne cache pas sa préférence pour la mère célibataire.

Jean-Daniel n'entre pas dans la séduction avec Céline

En Suisse, Jean-Daniel profite d'une première journée avec Zakia et Céline, ses deux prétendantes. Par équité, il propose de passer une soirée en tête-à-tête au restaurant avec Céline, qu'il n'a encore pas vu en vrai. Le charme ne semble toutefois pas opérer immédiatement, puisque Jean-Daniel la compare à ses ex-compagnes et monopolise la parole. Si Céline se dit conquise par l'agriculteur, elle déplore qu'il ne se soit pas davantage intéressé à elle durant ce dîner.

Dans l'épisode 3 de L'amour est dans le pré, Jean-François se frotte aussi à l'étape des speed-datings. Avec autant d'intensité : l'agriculteur ariégeois vivra un véritable coup de foudre avec une certaine Mélanie, avec laquelle il partage de nombreux points communs. La rencontre des deux célibataires est telle que Mélanie sera émue aux larmes : "C'est lui. C'est l'homme de ma vie, c'est l'homme que j'attendais", déclare-t-elle immédiatement face aux caméras de M6. L'Ariégeois vit également une belle rencontre avec une certaine Marie-Ange, qu'il trouve très belle. Toutes deux sont invitées à la ferme

Des premières tensions entre Ghislaine et Christelle

Dans le Tarn-et-Garonne, au cours de cet épisode 3 de L'amour est dans le pré, les prétendantes de Delphine se disputent les faveurs de l'agricultrice. Si Christelle marque des points en arrivant la première, elle se fait rapidement évincée par la présence de Ghislaine, qu'elle estime plus charismatique et présente qu'elle. Les deux femmes entrent directement en compétition pour le coeur de Delphine et se lancent régulièrement des piques, sous couvert de boutades. Devant les caméras de M6, cette dernière prend davantage la défense de Ghislaine, qu'elle estime partir avec un désavantage en arrivant la première. Elle a également la sensation que Ghislaine n'est pas naturelle depuis son arrivée et l'agricultrice se pose des questions.

Franck profite également du début d'un séjour à la ferme dans cet épisode 3 de L'amour est dans le pré. Anne-Lise et Cécile rencontrent toutes deux sa mère, avec qui le courant semble bien passer. Anne-Lise est particulièrement entrée dans le jeu de la séduction, se montrant très enthousiaste : sa robe de mariée est prête et elle écrit déjà des poèmes à l'agriculteur ! Franck, de son côté, est aveugle au flirt, trop heureux de profiter de la présence de deux femmes qui le courtisent. Va-t-il faire un choix dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré ?

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.