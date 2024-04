Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 avril 2024, 62 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi fera-t-il de vous l'heureux millionnaire que vous avez toujours rêvé de devenir ? Réponse à l'heure des résultats.

Avis aux amateurs, il est possible de tenter sa chance ce mardi 2 avril 2024 pour un nouveau tirage de l'Euromillions. Comme chaque mardi et chaque vendredi, la Française des jeux, en collaboration avec ses homologues européens propose un rendez-vous à ses joueurs. La grille est vendue 2,50 euros et il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Le code My Million, qui permet à un joueur de remporter un million d'euros, sera dévoilé vers 21 heures, tandis que la combinaison gagnante ne sera pas connue avant 21h30.

Ces derniers jours ont été particulièrement intenses côté Française des jeux. En effet, mercredi dernier, le 27 mars, après pas moins de 13 tirages du Loto consécutifs, un joueur était enfin parvenu à trouver les résultats, remportant 15 millions d'euros. De même, samedi, à l'occasion de Pâques, la Française des jeux organisait un tirage exceptionnel avec 10 millions d'euros en jeu au Loto. Le gros lot avait à nouveau trouvé preneur ! Lundi, alors que seulement deux millions d'euros étaient proposés, un joueur était encore parvenu à parier sur le bon résultat. De quoi laisser présager un gagnant ce mardi à l'Euromillions ? L'avenir nous le dira !