"L'amour est dans le pré : Laura accuse Alexandre d'avoir menti"

L 'AMOUR EST DANS LE PRÉ 2022. Alexandre et Laura règlent leurs comptes sur Instagram après la diffusion des derniers épisodes de L'amour est dans le pré.

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 17h30] Entre Alexandre et Laura, l'étincelle n'a pas eu lieu. Dans L'amour est dans le pré, l'éleveur a confié à sa soupirante qu'il lui préférait Annaïg. La jeune femme elle-même ne se sentait suffisamment pas en phase avec l'agriculteur, et les deux se sont séparés d'un commun accord... Mais désormais, le torchon brûle et ils règlent leurs comptes sur Instagram. Après la diffusion du premier épisode à la ferme, Alexandre de L'amour est dans le pré avait confié sur Instagram qu'il avait un premier coup de coeur pour Annaïg dès le départ. Il s'est ensuite expliqué sur une tension avec Laura lors d'une balade à cheval, où il aurait refusé de descendre pour passer un moment avec elle. Selon l'éleveur, la jeune femme lui aurait alors reproché son comportement.

Mais Laura nie ces accusations et s'est emparée des réseaux sociaux pour donner sa version des faits : "Alexandre a menti, je veux rétablir la vérité. C'est très gentil de sa part de dire qu'il ne veut pas dire de mal sur moi et me respecte. Pour me respecter, j'aimerais bien qu'il arrête de raconter des mensonges. Je ne lui ai jamais demandé de descendre de son cheval, et lui ai encore moins reproché." L'ex-soupirante de L'amour est dans le pré a demandé "qu'il arrête de raconter n'importe quoi parce que je risque de ne plus garder cette même image de lui s'il ment comme ça. Nous deux, on n'était pas compatibles. Basta, ça s'arrête-là". Ambiance...

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. Les portraits de la saison 17 sont diffusés sur la sixième chaîne les 14 et 21 février 2022, avant le reste de la saison 17 depuis le 22 août 2022.

L'amour est dans le pré présente 13 agriculteurs au cours de sa saison 2022. Parmi eux, on compte neuf hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 73 ans. Plusieurs profils atypiques sont à noter durant cette édition, et les téléspectateurs ont pu découvrir leurs caractères respectifs dans les portraits diffusés les 14 et 21 février 2022. Voici la liste des candidats de L'amour est dans le pré 2022 :

Agnès , 58 ans, est maître brasseuse. Elle vit dans le Grand Est. Après les speed-datings, elle invite Eric et Christian. Comment vont se dérouler les séjours à la ferme ?

, 58 ans, est maître brasseuse. Elle vit dans le Grand Est. Après les speed-datings, elle invite Eric et Christian. Comment vont se dérouler les séjours à la ferme ? Alain est âgé de 58 ans et vit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il travaille comme éleveur de veaux sous la mère et commerçant. Atteint de la Covid-19 lors des speed-datings, il a invité ses trois prétendants, Alain, Gilbert et Jean-Noël à la ferme. Après le départ de Gilbert, qui d'Alain ou de Jean-Noël fera fondre l'éleveur ?

est âgé de 58 ans et vit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il travaille comme éleveur de veaux sous la mère et commerçant. Atteint de la Covid-19 lors des speed-datings, il a invité ses trois prétendants, Alain, Gilbert et Jean-Noël à la ferme. Après le départ de Gilbert, qui d'Alain ou de Jean-Noël fera fondre l'éleveur ? Alain "le Breton" est âgé de 73 ans. Il travaille dans l'équi-tourisme, en Bretagne. Après les speed-datings, il a choisi d'inviter Catherine et Marie-Ange lors du séjour à la ferme. C'est cette dernière qui semble avoir sa préférence pour le moment.

est âgé de 73 ans. Il travaille dans l'équi-tourisme, en Bretagne. Après les speed-datings, il a choisi d'inviter Catherine et Marie-Ange lors du séjour à la ferme. C'est cette dernière qui semble avoir sa préférence pour le moment. Alexandre est un éleveur laitier et céréalier âgé de 36 ans originaire de Normandie. Il invite Laura et Annaïg à passer le séjour à la ferme. Laura remarque bien qu'Alexandre et elle ne sont pas compatibles et décide de partir. L'agriculteur en profite pour faire une déclaration maladroite à Annaïg, qui s'inquiète que l'éleveur ne s'emballe.

est un éleveur laitier et céréalier âgé de 36 ans originaire de Normandie. Il invite Laura et Annaïg à passer le séjour à la ferme. Laura remarque bien qu'Alexandre et elle ne sont pas compatibles et décide de partir. L'agriculteur en profite pour faire une déclaration maladroite à Annaïg, qui s'inquiète que l'éleveur ne s'emballe. Emmanuelle est une viticultrice de 42 ans, originaire du Grand-Est. Elle est la fille de Jean-Paul, également candidat à l'ADP cette saison. Elle décide toutefois d'abandonner sa participation après la lecture du courrier.

est une viticultrice de 42 ans, originaire du Grand-Est. Elle est la fille de Jean-Paul, également candidat à l'ADP cette saison. Elle décide toutefois d'abandonner sa participation après la lecture du courrier. Guillaume "l'Auvergnat" est un éleveur de vaches allaitantes et de ferme pédagogique. Il est âgé de 34 ans et vit en Auvergne, comme son surnom l'indique. Il profite du séjour à la ferme en compagnie de Maxime et de Tom, et semble déjà avoir fait son choix.

est un éleveur de vaches allaitantes et de ferme pédagogique. Il est âgé de 34 ans et vit en Auvergne, comme son surnom l'indique. Il profite du séjour à la ferme en compagnie de Maxime et de Tom, et semble déjà avoir fait son choix. Guillaume "du Limousin" est un éleveur de vaches allaitantes et de volailles de 28 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Après avoir invité Noémie et Margot à séjourner chez lui, il déchante en se rendant compte que ses deux prétendantes sont amies. Son coup de cœur penche pour Noémie, mais il n'arrive pas à être clair sur ses sentiments auprès de ses deux soupirantes.

est un éleveur de vaches allaitantes et de volailles de 28 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Après avoir invité Noémie et Margot à séjourner chez lui, il déchante en se rendant compte que ses deux prétendantes sont amies. Son coup de cœur penche pour Noémie, mais il n'arrive pas à être clair sur ses sentiments auprès de ses deux soupirantes. Jean est âgé de 58 ans. Eleveur de vaches allaitantes, il vit en Auvergne-Rhône-Alpes. La tension est explosive entre Laurence et Nathalie, ses deux soupirantes. Les deux pensent avoir leur chance, mais Jean se montrera très clair (et très maladroit) en embrassant Laurence sous les yeux de sa rivale...

est âgé de 58 ans. Eleveur de vaches allaitantes, il vit en Auvergne-Rhône-Alpes. La tension est explosive entre Laurence et Nathalie, ses deux soupirantes. Les deux pensent avoir leur chance, mais Jean se montrera très clair (et très maladroit) en embrassant Laurence sous les yeux de sa rivale... Jean-Paul est un viticulteur de 70 ans, originaire du Grand-Est et le père d'Emmanuelle. Contrairement à sa fille, il poursuit l'aventure en invitant dans son exploitation Valérie, un ancien flirt, et Devi.

est un viticulteur de 70 ans, originaire du Grand-Est et le père d'Emmanuelle. Contrairement à sa fille, il poursuit l'aventure en invitant dans son exploitation Valérie, un ancien flirt, et Devi. Nadège est une inséminatrice d'équins de 30 ans. Elle vit en Bretagne. Elle a invité Maxime et Corentin à passer le séjour à la ferme.

est une inséminatrice d'équins de 30 ans. Elle vit en Bretagne. Elle a invité Maxime et Corentin à passer le séjour à la ferme. Noémie est la benjamine de cette saison 2022 de L'ADP. Cette céréalière et éleveuse de vaches, âgée de 25 ans, est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a avoué à Romain, qui a quitté la ferme, avoir une préférence pour Gaël.

est la benjamine de cette saison 2022 de L'ADP. Cette céréalière et éleveuse de vaches, âgée de 25 ans, est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a avoué à Romain, qui a quitté la ferme, avoir une préférence pour Gaël. Sébastien vit dans un petit village de Corse. Âgé de 35 ans, il est éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur. Il profite du séjour à la ferme avec Perrine et Léa. Pour l'heure, sa préférence semble aller pour la seconde... Mais après un clash, Perrine va-t-elle pouvoir inverser la tendance ?

vit dans un petit village de Corse. Âgé de 35 ans, il est éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur. Il profite du séjour à la ferme avec Perrine et Léa. Pour l'heure, sa préférence semble aller pour la seconde... Mais après un clash, Perrine va-t-elle pouvoir inverser la tendance ? Thierry est un ancien candidat de L'amour est dans le pré. On a pu l'apercevoir au cours de la saison 10. Viticulteur et arboriculteur, cet homme de 65 ans vit en région PACA. Pour son retour dans l'émission, il a convié son coup de coeur Sylviane et l'entreprenante Remedios dans son exploitation. Alors qu'il souhaite faire preuve de patience, il embrasse Sylviane au bout du deuxième jour. Cette dernière est toutefois refroidie par l'ampleur des travaux de sa maison. Va-t-il répéter les erreurs du passé ?

L'amour est dans le pré a fait son retour le 22 août 2022 sur M6. Les spectateurs ont pu découvrir le premier épisode de la saison et les premiers speed-datings entre agriculteurs et candidat(e)s à leur cœur. Par la suite, l'émission est diffusée tous les lundis soirs sur M6 à partir de 21h10. Les portraits des agriculteurs et agricultrices, quant à eux, ont été diffusés au mois de février dernier.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous :

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.

Si vous êtes intéressés par l'un des agriculteurs de cette saison, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.