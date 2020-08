"L'amour est dans le pré : quelle date pour la saison 15 sur M6 ?"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 - Après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars dernier, la saison 15 d'ADP va bientôt revenir sur la sixième chaîne.

[Mis à jour le 25 août 2020 à 17h29] Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, il y aura de la romance sur M6 à la rentrée. L'amour est dans le pré revient très prochainement sur la sixième chaîne, puisque celle-ci a annoncé sur Twitter le retour de l'émission avec l'ouverture des courriers et les speed-datings. C'est le 14 septembre 2020, à partir de 21h05, que les fans du programme animé par Karine Le Marchand pourront retrouver les treize agriculteurs à la recherche de l'amour. Le public découvrira à cette occasion les speed-datings, entrecoupés d'images de la lecture de lettres.

L'amour est dans le pré connaîtra d'ailleurs quelques changements pour cette édition 2020. Il n'y aura pas d'ouverture de courriers cette année, mais les séquences tournées chez les candidats sans Karine Le Marchand. Cette dernière sera cependant présente lors des speed-datings pour conseiller les candidats. En mars dernier, M6 avait déjà diffusé les portraits de ses treize candidats, et le public a pu découvrir leurs personnalités, leurs histoires et leurs perspectives d'avenir. Karine Le Marchand a ainsi sillonné la France pour rencontrer les deux Eric, Jean-Claude, Jérôme, Matthieu, Laura, Lionel, Florian, Cathy, David, Laurent, Philippe et Paul-Henri. Trouveront-ils l'amour ? Réponse dans quelques semaines.

Treize agriculteurs recherchent l'amour dans la saison 11 de L'amour est dans le pré, diffusée durant l'année 2020. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02

. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission devrait être programmé sur la Six d'ici quelques mois.

