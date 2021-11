La dernière partie : le film avec Franck Dubosc est-il adapté d'une histoire vraie ?

Ce soir, TF1 diffuse le film La dernière partie dans lequel Franck Dubosc donne la réplique à Guy Marchand. Ils jouent le rôle d'un fils et de son père qui a décidé d'être euthanasié. Il s'agit d'un drame inspiré de la fin de vie de Lucien Dubosc, père du comédien.

En 2002, le père de Franck Dubosc, Lucien Dubosc, atteint de la maladie de Charcot a recours à l'euthanasie. Une situation extrêmement difficile à vivre pour le comédien qui a mis près de vingt ans à raconter cette histoire. C'est par l'entremise d'un film de fiction que Franck Dubosc a décidé de narrer la fin de vie de son père. "La dernière partie", téléfilm diffusé ce lundi 8 novembre 2021 sur TF1 à partir de 21h05, met en scène Dubosc et Guy Marchand dans le rôle du père. Dans les colonnes de 20 Minutes, le comédien s'est livré à ce sujet. "Cette envie de parler de mon père me suit depuis longtemps". Conscient de l'image qu'il a auprès du public, Franck Dubosc a cependant attendu car "il fallait que le public soit prêt à ce que j'amène quelque chose qui ne soit pas uniquement rigolo."

Si La dernière partie est inspirée de ce moment dans la vie de Franck et Lucien Dubosc, il ne s'agit pas non plus d'un film autobiographique. Le scénariste Jean-André Yerles a été appelé en renfort pour fictionnaliser ce sujet si fort pour le comédien. Franck Dubosc explique d'ailleurs que, par endroits, le film prend des libertés avec la réalité. Sur RTL, l'acteur précise que le métrage parle de "quelqu'un qui n'a pas dit je t'aime à son père et du père qui n'a pas dit je t'aime non plus. Et il ne leur reste plus beaucoup de temps pour le faire. [...] Dans le film, je lui dis, mais en vrai, je ne lui ai pas dit, je lui ai fait comprendre."

Synopsis : Christophe Maquet va recevoir la Légion d'Honneur. Une véritable consécration pour cet avocat, fils d'ouvrier, avide de reconnaissance. Même Claire, son ex-femme, est heureuse pour lui alors que la nouvelle laisse leur fils Arthur indifférent. Mais Christophe apprend que son père, gravement malade et extrêmement diminué, avec qui il est brouillé depuis des années, a décidé d'organiser "son départ" le jour même de sa cérémonie. Bouleversé par la nouvelle mais soupçonnant son père de lui voler sciemment son jour de gloire, Christophe décide de passer trois jours avec lui à Sète pour tenter une ultime réconciliation.