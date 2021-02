LA FAUTE A ROUSSEAU. France 2 diffuse sa nouvelle série qui suit un professeur de philosophie et sa classe de terminale. Au casting, on retrouve des visages bien connus des téléspectateurs.

[Mis à jour le 17 février 2021 à 20h50] La Faute à Rousseau est la nouvelle série de France 2. La première saison, en huit épisodes, est diffusée dès le mercredi 17 février 2021 sur la seconde chaîne. Et les téléspectateurs vont probablement reconnaître plusieurs acteurs dans cette fiction, qui suit un professeur de philosophie et sa classe de Terminales. Dans le rôle du professeur Benjamin Rousseau, on retrouve l'acteur Charlie Dupont, qui a joué auparavant dans Hard, mais également au cinéma dans Un petit boulot, Brillantissime ou encore Joséphine.

La Faute à Rousseau voit également le retour d'Anny Duperey dans une nouvelle série après Grand hôtel en 2020. L'actrice, vue dans Un éléphant a trompe énormément et Germinal, incarne Eva Rousseau dans la fiction de France 2. Les acteurs incarnant des élèves sont également des visages familiers du public. Louis Duneton, qui incarne le fils du professeur de philosophie, a incarné Valentin dans Plus belle la vie, avant de jouer dans Le temps est assassin et La Stagiaire. Plusieurs acteurs de Plus belle la vie sont au casting, comme Bryan Trésor qui joue Paul, Grégoire Paturel qui incarne Gabriel et Myra Tyliann qui joue Aïcha. Enfin, Esther Valding, l'interprète d'Emma, a auparavant été vu dans le rôle de Sarah dans Les Bracelets rouges et dans celui de Garance dans le feuilleton Demain nous appartient.

Synopsis - La faute à Rousseau suit une classe de philosophie, emmenée par l'atypique et brillant professeur Benjamin Rousseau. S'il tente de faire avancer ses élèves grâce à la philosophie, sa vie privée est plus chaotique.

La faute à Rousseau est une série diffusée sur France 2, adaptation libre de la série catalane "Meril". Dans le rôle principal du professeur de philosophie, on retrouve l'acteur Charlie Dupont (Brillantissimes, Neufs meufs...). Anny Duperey incarne Eva Rousseau. Plusieurs jeunes acteurs incarnent ses élèves, comme Louis Duneton, Bryan Trésor ou Grégoire Paturel. Retrouvez ci-dessous le casting complet de La faute à Rousseau :

Charlie Dupont : Benjamin Rousseau

Anny Duperey : Eva Rousseau

Louis Duneton : Théo Rousseau

Esther Valding : Emma

Bryan Trésor : Paul

Grégoire Paturel : Gabriel

Emeline Faure : Anaïs

Chloé Zerbib : Margaux

Myra Tyliann : Aïcha

Victor Lefebvre : Ethan

Samira Lachhab : Stéphanie Garnier

Carole Bianic : Claire

Anne Girouard : Charlotte Vasseur

Axelle Lafont : Virginie

La faute à Rousseau est une série diffusée sur France 2 à partir du 17 février 2021. Pour suivre la série, il suffit de se rendre les mercredis sur la seconde chaîne ou de la regarder en direct streaming sur le site france.tv. Les épisodes sont également mis en replay streaming sur cette plateforme, afin de les rattraper sur ordinateur, tablette ou smartphone.

