LA TRAQUE TELEFILM. TF1 diffuse La traque, un téléfilm sur Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier. Le fils du tueur en série s'est pourtant opposé à sa diffusion, tout comme des familles de victimes.

[Mis à jour le 15 mars 2021 à 20h50] "Je suis en colère, je n'en dors plus la nuit". Sélim Fourniret, le fils de Michel Fourniret et Monique Olivier, est monté au front depuis plusieurs semaines contre la diffusion de La Traque, le téléfilm de TF1 mettant en scène l'enquête de la police pour attraper le Tueur des Ardennes, qui a avoué 11 meurtres et qui est soupçonné d'être impliqué dans d'autres affaires. Pour le fils du tueur en série, La traque "ravive inutilement nos traumatismes". "Moi qui ne me suis pas suicidé par lâcheté, je vais mourir de honte lundi soir à cause de TF1", écrit-il sur les réseaux sociaux.

S'il avoue ne pas avoir vu La traque et confesse qu'il a été informé du contenu par une journaliste, Sélim Fourniret reproche à TF1 d'adapter l'enquête romancée dans l'ouvrage La Mésange et l'Ogresse, d'Harold Cobert, qui selon lui n'est que fiction. "Le public peu averti qui va prendre le film en cours de route va avoir l'illusion de s'instruire. Rien de ce qui est montré dans ce téléfilm n'est réel", estime Sélim Fourniret. Pour la mère d'Elisabeth Brichet, l'une des victimes de Michel Fourniret, qui s'est exprimée auprès de l'AFP, "cela relève du voyeurisme et de la recherche d'audimat". Sélim Fourniret regrette notamment ne pas avoir été consulté dans le processus de création du téléfilm, et de ne pas avoir été invité à découvrir le rendu. En janvier, le père d'Estelle Mouzin s'est dit "écoeuré" par l'a décision de TF1 de mettre en scène la traque de Michel Fourniret. Pour l'heure, aucun recours en justice contre TF1 et la production n'a été déclenché. L'avocat de Sélim Fourniret prévient que des attaques en justice pourraient avoir lieu si la vie privée de son client est atteinte dans La traque.

TF1 se défend face aux critiques

Face à ces nombreuses accusations, TF1 a tenu à réagir, dans des propos rapportés par TV Mag : "Les auteurs ont voulu rendre hommage à la détermination des enquêteurs qui a permis d'intercepter, démasquer et emprisonner le couple Fourniret. Le film ne participe en rien à leur héroïsation. Bien au contraire." Auprès du Parisien, le producteur de La Traque Franck Calderon a tenu à rappeler qu'un véritable travail de recherches a été effectué en amont du tournage et de l'écriture du téléfilm : "On a lu énormément de choses et on est tombés sur le livre d'Harold Cobert, la Mésange et l'Ogresse. C'était un des rares à avoir rencontré le policier qui a dirigé l'équipe à l'origine de l'arrestation. En revanche, on n'a pas adapté tout ce qu'il y a dans son livre. Lui entre dans la tête de Monique Olivier, nous on reste sur le point de vue des policiers." Le producteur a également tenu à rappeler qu'il n'y a aucune scène de crime montrée dans La Traque. "L'idée, c'était d'héroïser les policiers, et surtout pas Michel Fourniret ou sa femme."

Le Forestier des Ardennes, l'Ogre des Ardennes, le Tueur des Ardennes... Michel Fourniret a eu droit à plusieurs surnoms tant ce tueur en série a défrayé la chronique. Il est arrêté en juin 2003 en Belgique pour tentative d'enlèvement, avant la découverte de crimes commis en France pour lesquels il est accusé. En 2008, il est condamné pour sept meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité. Michel Fourniret a également avoué être coupable de trois autres meurtres, et reste soupçonné dans d'autres affaires. Il a notamment avoué être coupable dans les affaires Isabelle Laville, Farida Hamiche, Marie-Angèle Domèce, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desramault, Elisabeth Brichet, Joanna Parrish, Natacha Danay, Céline Saison, Mananya Thumpong et Estelle Mouzin. Son épouse Monique Olivier est accusée de complicité et de non-dénonciation de meurtre. Elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et d'une période de sûreté de 28 ans lors du procès qui s'est tenu en 2008.

La traque est un téléfilm réalisé par Yves Rénier. Au casting, on retrouve l'acteur Philippe Torreton (Capitaine Conan, Présumé coupable, Infidèle...) dans le rôle de Michel Fourniret, tandis qu'Isabelle Gélinas(Fais pas ci,, fais pas ça) joue Monique Olivier, son épouse et sa complice. La fiction de TF1 suit les policiers en charge de l'enquête, prêts à tout pour retrouver le tueur en série. François-Xavier Demaison (La tête en friche, L'outsider, disparue) et Mélanie Bernier (Mine de rien, Love Addict) campent ces deux rôles. Ci-dessous, retrouvez le casting complet de La Traque :

Philippe Torreton : Michel Fourniret

Isabelle Gélinas : Monique Olivier

François Xavier-Demaison : Yann Declerk

Mélanie Bernier : Margaux Nielsen

Luna Bevilacqua : Rafaëla

Lilea Le Borgne : Louise Nielsen

Yves Rénier : Arnaud Constenoble

Kamel Isker : Kamel Cherifah

Lola Zidi : Chloé

François-David Cardonnel : Joris Delhaye

Raphaël Geron : Jeff

Violaine Fumeau : Elise Declerck

France Darry : Emilienne

Armelle Lecoeur : la fille d'Emilienne

François Soule : Jérôme Colbert

Juliette Poissonnier : Christine Lambert

Arnaud Henriet : Etienne Lambert

Laurence Oltuski : Judith Colbert

La Traque est un téléfilm de TF1. Cette fiction inspirée de l'affaire Michel Fourniret et Monique Olivier est à découvrir sur la première chaîne le 15 mars 2021 dès 21 heures. Il est possible de la regarder sur la télévision en mettant la Une, mais également de la découvrir via le site MyTF1 en direct sur smartphone, ordinateur ou tablette. Notons également que ce téléfilm est disponible sur la plateforme de streaming Salto.

Si vous n'avez pas pu voir La traque lors de sa diffusion sur TF1, pas de panique : le téléfilm est disponible dès le lendemain en replay streaming sur le site MyTF1. Il est possible d'y accéder via sa tablette, son smartphone ou son ordinateur pour découvrir la fiction adaptée de l'affaire Michel Fourniret. Les abonnés à Salto peuvent également découvrir La traque directement sur la plateforme.

