Hellfest 2025 : Muse, Till Lindemann de Rammstein, la programmation dévoilée !

HELLFEST 2025. Les organisateurs du festival de metal viennent de lever le voile sur la totalité des groupes qui participeront au Hellfest 2025.

La 18e édition du Hellfest, qui se tiendra du 19 au 22 juin prochain à Clisson, va réunir pas moins de 180 groupes sur six scènes. Les organisateurs ont levé le voile sur l'intégralité de la programmation ce lundi 9 décembre à 17 heures, avec des légendes du hard-rock bien sûr - Scorpions, Judas Priest et Savatage - et surprise, la venue le jeudi du chanteur controversé de Rammstein, Till Lindemann, réputé pour ses lives provocateurs, en compagnie de Korn, Airbourne et Ultra Vomit, et du groupe Muse le vendredi, une première pour le festival de metal !

Le samedi, nous aurons également la joie de retrouver les Scorpions, et le duo Joe Satriani et Steve Vai en tournée et enfin, le dimanche signera le retour de Linkin Park, Cypress Hill ou encore des Eagles Of Death Metal. Petite surprise sur la War Zone, le Hellfest accueillera les Sex Pistols avec Franck Carter comme chanteur. Enfin, la nouvelle génération du metal sera représentée par les groupes Falling in Reverse, A Day to Remember, Motionless in White, Turnstile ou encore Knocked Loose…

Quelle est la programmation du Hellfest 2025 ?

Les organisateurs avaient annoncé vendre les billets près d'un an avant l'événement dans le but d'attraper de gros poissons dans leurs filets, on aura donc Till Lindemann, frontman de Rammstein. Dans une interview accordée à Ouest France, le boss du Hellfest Ben Barbaud avait annoncé ne plus vouloir fermer la porte à des groupes plus mainstream, et bien c'est chose faite avec Muse.

Quand ouvre la billetterie du Hellfest 2025 pour les pass 1 jour ?

Le célèbre festival de métal revient sur les terres de Clisson du 19 au 22 juin 2025. Les places à la journée seront quant à elles mises en vente par le festival début 2025.

Est-il encore possible de se procurer des pass 4 jours pour le Hellfest 2025 ?

Il est bon de rappeler que la billetterie des pass 4 jours pour cette nouvelle édition s'était écoulée au mois de juillet dernier en un temps record de moins de 30 minutes pour une vente réalisée à plus de 345 jours avant l'événement. Selon Le Parisien, 95 000 personnes s'étaient connectées en même temps pour accéder à la billetterie. Au total, ce sont 55 000 pass qui ont été vendus au prix unitaire de 339 euros, camping et parking compris. Un tarif qui n'a visiblement pas effrayé les festivaliers. "Il y a encore plus d'engouement que l'an passé. C'est la première fois qu'on vend tous les billets aussi tôt dans l'année et ils sont partis aussi vite que les pass vendus en deux fois l'an dernier (en juin et en octobre)" a annoncé le responsable de la communication du Hellfest au Parisien.