Procès de Christophe Ruggia : Adèle Haenel dénonce "une emprise" et "des attouchements" du réalisateur

Le réalisateur Christophe Ruggia est jugé les 9 et 10 décembre à Paris pour agressions sexuelles sur mineure après la plainte d'Adèle Haenel. Elle s'était confiée quelques années plus tôt dans les colonnes de Médiapart.

Le procès de Christophe Ruggia, réalisateur connu pour les films Les Diables et Dans la tourmente, s'ouvre ce lundi 9 décembre en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le cinéaste de 59 ans est accusé d'"agressions sexuelles sur mineure par personne ayant autorité" par l'actrice Adèle Haenel, qui avait d'abord témoigné auprès de Médiapart en 2019 avant de saisir la justice et de porter plainte. Christophe Ruggia, qui bénéficie de la présomption d'innocence, a nié les faits qui lui sont reprochés et évoque une "vengeance" de la part de la comédienne. Cette affaire est considérée comme le commencement d'un #MeToo à la française dans le cinéma.

L'actrice césarisée, qui s'est depuis éloignée des plateaux de tournage et a quitté le cinéma français, l'accuse de l'avoir agressée sexuellement de septembre 2001 à février 2004, après le tournage du film Les Diables (sorti en 2002 et qui met en scène un amour incestueux entre un frère et sa soeur tous deux orphelins), alors qu'elle avait entre 12 et 14 ans. En revanche, un non-lieu a été ordonné pour les agressions sexuelles dénoncées par l'actrice en 2002 lors de festivals au Japon et au Maroc.

Il y a cinq ans, Adèle Haenel dénonçait des abus, qu'elle "considère clairement comme de la pédophilie et du harcèlement sexuel" de la part de Christophe Ruggia dans les colonnes de Médiapart, à une époque où elle n'envisageait pas de porter l'affaire devant la justice, avant de se raviser et de porter plainte quelques mois plus tard.

Dans cet article, Adèle Haenel revient sur une "emprise" de la part du cinéaste qui l'a dirigée sur son premier film, Les Diables, puis sur "un harcèlement sexuel permanent" avant de dénoncer des "attouchements" sur "les cuisses", "la poitrine", vers son "sexe" et "des baisers forcés dans le cou" dans l'appartement du réalisateur, à l'occasion de rendez-vous réguliers tous les samedis pour étoffer sa culture cinématographique. Des agressions sexuelles qui l'auraient poussé à s'éloigner des plateaux de cinéma à l'adolescence, elle se renferme, jusqu'à ce qu'elle rejoigne finalement le casting de Naissance des pieuvres de Céline Sciamma.

Dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel évoqué par l'AFP, il est dit qu'Adèle Haenel a dénoncé de "manière circonstanciée, constante et précise plusieurs épisodes d'attouchements de nature sexuelle sur son sexe et sa poitrine tout en fournissant des détails sur le déroulement des faits, leur caractère systémique lors de visites au domicile de Christophe Ruggia, la configuration des lieux, leurs positons respectives et le mode opératoire". Il y est également décrit "l'état de sidération" de la comédienne au moment des faits par la magistrate ainsi que "les répercussions psychologiques" des agressions dénoncées, qui ont été confiées à des proches "au fil des années".

Plusieurs professionnels ont également décrit leur "malaise" face aux conditions de travail imposées aux enfants, mais surtout le comportement "envahissant", "déplacé" du réalisateur sur le plateau de tournage. "Cela va pas, on dirait un couple c'est pas normal", s'était dit une scripte.

L'ordonnance de renvoi consultée par l'AFP précise également que "l'absence de consentement", donc "la contrainte", est caractérisée par l'âge d'Adèle Haenel au moment des faits et "l'importante différence d'âge entre les deux protagonistes". Christophe Ruggia a été mis en examen en janvier 2020 et placé sous contrôle judiciaire. Il encourt dix ans de prison et 15 000 euros d'amende.