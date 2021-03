"Le grand oral : gagnant, Leïla Kaddour, replay... Tout sur l'émission de France 2"

France 2 présente Le Grand Oral chaque année depuis 2019. Des anonymes s'affrontent sur l'art oratoire au cours de discours engagés. Tout ce qu'il faut savoir sur Le Grand Oral avec Leïla Kaddour.

[Mis à jour le 30 mars 2020 à 20h00] Pour la troisième année consécutive, Le Grand Oral va mettre en lumière des anonymes qui s'essaient à l'art oratoire. Le 30 mars 2020, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir dix candidats, âgés de 21 à 43 ans, tenter leur chance sur France 2. Chacun d'entre eux a choisi un sujet de société fort qui les touche particulièrement à mettre en lumière au cours de discours poignant. Alors que Laurent Ruquier a animé les deux premières éditions en 2019 et 2020, c'est au tour de la journaliste Leïla Kaddour de s'essayer à l'exercice pour l'édition 2021. Elle sera accompagnée pour juger les candidats de l'écrivain Erik Orsenna, la comédienne Michèle Bernier, le réalisateur et acteur césarisé Jean-Pascal Zadi et de l'animateur Laurent Ruquier.

Le Grand Oral est une émission de France 2 qui existe depuis février 2019. Dans ce programme, des candidats s'affrontent dans un concours d'éloquence. Lors de cette soirée, trois épreuves départagent les candidats : les solo, la demi-finale et enfin, la finale, qui désigne le gagnant du Grand oral, qui remporte un trophée et un contrat d'auteur à la maison d'éditions Fayard. L'an dernier, c'est Anna, 20 ans et étudiante niçoise, qui a remporté le concours et a été élue meilleure oratrice avec un texte poignant destiné au compagnon de son père.

Je m'appelle Anna, j'ai 20 ans, et je vis avec deux pères.



Poignante lettre ouverte d'Anna dans la 2e édition de notre grand concours d'éloquence, à voir mardi soir ! #LeGrandOral pic.twitter.com/ow41Lq5kX8 — France 2 (@France2tv) February 3, 2020

Le gagnant du Grand Oral 2021 est désigné le 30 mars 2021. L'an dernier, Anna, une étudiante niçoise, a remporté le Grand Oral édition 2020. Elle a notamment ému de nombreux téléspectateurs grâce à une lettre poignante adressée à son père et à son compagnon. Lors de l'édition 2019 du Grand Oral, Bill François a été élu meilleur orateur et grand gagnant. Sa déclaration d'amour à la France avait totalement conquis le jury et les téléspectateurs.

Le Grand oral a été diffusé pour la première fois le 19 février 2019 sur France 2. Une troisième édition du concours est également programmée sur la deuxième chaîne le 30 mars 2021. Les téléspectateurs ayant manqué l'émission peuvent la retrouver en replay sur le site de France TV, tandis que la seconde chaîne partage les meilleurs moments sur ses différents comptes officiels sur les réseaux sociaux.