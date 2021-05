"Le Meilleur Pâtissier Professionnel : qui sont les candidats 2021 ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER LES PROFESSIONNELS. Sept binômes s'affrontent dans la saison 4 du Meilleur pâtissier : les professionnels sur M6.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 20h55] M6 lance la quatrième saison du Meilleur pâtissier : les professionnels, déclinaison pour les spécialistes du métier du concours de pâtisserie amateur. Pour cette édition 2021, sept binômes vont s'affronter sur des épreuves à la fois techniques et créatives, dans l'espoir de succéder à la brigade Maison Mori Yoshida, les derniers gagnants du concours.

Venus des quatre coins de la France, ils sont sept duos à tenter leur chance dans Le meilleur pâtissier professionnel. Les téléspectateurs de M6 vont découvrir Louise et Pascaline, qui rêvent d'ouvrir une pâtisserie itinérante, mais également Victoire et Rémy, qui pensent faire carrière aux Etats-Unis. Le concours est également l'occasion de réunir des familles, comme Christian et Antonio, père et fils pâtissiers, ou Joël et Jérôme, frères vivant dans le Var. Un couple, Amandine et Mickaël, souhaitent également profiter du concours pour ouvrir leur propre établissement pâtissier. Ci-dessous, découvrez tous les candidats du Meilleur pâtissier professionnel 2021.

Le Meilleur pâtissier : les professionnels revient pour une saison 4 en 2021. Cette nouvelle édition du concours de pâtisserie à destination des chefs ayant une formation professionnelle est diffusée dès le 4 mai 2021 sur M6. A partir de cette date, il suffit de suivre la sixième chaîne tous les mardis à partir de 21h05 pour suivre la compétition. Pour rappel, les programmes de la Six sont également disponibles en streaming sur le site 6play en direct et en replay via smartphone, ordinateur et tablette.

Sept binômes vont s'affronter dans Le Meilleur pâtissier : les professionnels 2021, dès le 4 mai 2021. Un seul ressortira grand gagnant de cette quatorzième saison. Retrouvez ci-dessous les participants du concours culinaire de M6 :

Louise et Pascaline, copines bordelaises qui rêvent d'ouvrir une pâtisserie itinérante

Victoire et Rémy, amis d'enfance de Montrouge, rêvent d'ouvrir une pâtisserie aux Etats-Unis

Christian et Antonio, père et fils de Paris, qui comptent assurer une bonne transmission de la pâtisserie familiale

Henri et Alexis, meilleurs amis lyonnais, qui souhaitent devenir associés dans leur nouvelle pâtisserie

Joël et Jérôme, frères du Var, qui veulent faire de leur pâtisserie familiale une référence dans leur région

Amandine et Mickaël, couple d'Annecy, souhaitent ouvrir une pâtisserie ensemble

Julien et Gwendal, prodiges parisiens, veulent devenir des chefs incontournables de la pâtisserie française

En 2021, trois chefs professionnels font partie du jury du Meilleur pâtissier : les professionnels : Cyril Lignac, que l'on peut voir également dans Le Meilleur pâtissier, Pierre Hermé, et Jean-François Piège. A noter que Cyril Lignac et Pierre Hermé font partie du jury du Meilleur pâtissier professionnel depuis la saison 1, diffusée en 2017. Dans les saisons précédentes, d'autres chefs ont joué le rôle de juré du programme de M6 : Philippe Conticini (saison 1 et 2), Frédéric Bau (saison 1), Audrey Gellet (saison 2) et Benoît Blin (saison 3).

