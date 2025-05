La Chouette d'or vraiment retrouvée ? Des doutes sérieux sur la solution de la chasse au trésor

La solution de la plus grande chasse au trésor de France va être révélée ce vendredi 2 mai, sept mois après que la fameuse chouette a été découverte. Mais des accusations de tricherie viennent ternir l'événement qu'attendent les "chouetteurs" depuis plus de 30 ans.

La fameuse chouette d'or a-t-elle vraiment été retrouvée ? Le 3 octobre 2024, deux de ceux qu'on appelle les "chouetteurs" auraient découvert l'emplacement de cette statuette en bronze plus de 30 ans après le début de la célèbre et la plus grande chasse au trésor française. Mais la solution à l'énigme reste secrète. Celle-ci doit être dévoilée dans un film diffusé dans près de 400 salles de cinéma MK2, dans la soirée du vendredi 2 mai et celle du samedi 3 mai. Les réponses aux 11 énigmes qui constituaient la chasse au trésor devraient également été données dans un livre vendu pour 50 euros.

L'histoire de la chouette d'or commence à 1993, à l'initiative de Max Valentin. Celui-ci aurait caché une réplique en bronze de la Chouette d'or quelque part en France avant de publier les énigmes permettant de la retrouver dans le livre "Sur les traces de la chouette d'or", illustré par Michel Becker. Celui qui trouvait la contre-marque de la chouette, pouvait prétendre au trésor : la véritable statue, en or et en argent, estimée à 150 000 euros.

À la mort de Max Valentin en 2009, des craintes ont germé dans l'esprit des "chouetteurs", qui avaient peur de ne jamais avoir la réponse à cette énigme. Mais en 2017, Michel Becker a repris le flambeau. Et c'est en 2024 que la chouette aurait été trouvée. Sept mois plus tard, l'illustrateur de la chasse au trésor sort un film et un livre qui expliquent la solution à cette quête géante. Si certains fourmillent d'impatience à l'idée de connaître enfin la cachette de la chouette, d'autres doutes que la statue ait véritablement été trouvée.

Des soupçons de triche

Après des années de recherches, nombreux sont les "chouetteurs" à se demander si la chouette existait vraiment ou si elle avait été déplacée pour que personne ne la retrouve. Alors, en octobre 2021, l'illustrateur devenu l'unique propriétaire des solutions de la chasse a vérifié l'emplacement supposé du fameux volatile grâce aux réponses préservée sur une disquette. À la surprise générale, il n'y avait pas de chouette, mais un canard rouillé. Michel Becker l'aurait alors remplacé par une chouette en bronze qui serait à échanger avec une véritable chouette en or et en argent. Mais c'est là pour certains "chouetteurs" la preuve que le jeu est truqué.

Autre arguments des chasseurs de trésor doutant de Michel Becker : les précisions données par celui-ci sur le Discord de la chouette d'or (une plateforme de messagerie sur laquelle les participants pouvaient lui poser des question). L'illustrateur aurait parfois donné des indications en contradiction avec les "madit" - diminutif de "Max m'a dit" -, soit les réponses données par Max Valentin de son vivant et souvent sujettes à interprétation. Des détails qui poussent certains chouetteurs à croire que Michel Becker n'a pas les solutions de la quête de la chouette d'or.

Bien que la véritable chouette d'or ait été retrouvée, comme l'assure l'héritier de la chasse au trésor, l'association des chercheurs de Chouette d'or a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée contre celui-ci. Ils l'accusent de ne pas savoir où se trouve réellement la Chouette d'or, et de profiter du mystère et de l'enthousiasme qu'il crée chez des fans pour vendre ses livres.

Pour autant, la justice semble plutôt pencher du côté de Michel Becker. En effet, Yvon Crolet, un ancien "chouetteur" a publié il y a douze ans un livre intitulé "La Chouette d'or, 30 ans d'arnaque", dans lequel il démonte l'énigme et son co-inventeur. Or, il a été reconnu coupable de diffamation à l'encontre de Michel Becker, le 30 avril, par le tribunal de Strasbourg.