Orages en France : jusqu'à 30 départements placés en vigilance

Après plusieurs jours de douceur quasi estivale, le temps tourne à l'orage dès ce vendredi. Plusieurs départements sont placés en vigilance jaune par Météo-France.

Soleil généreux, températures dignes d'un mois de juillet : le jeudi 1er mai, jour férié, a offert aux Français une parenthèse estivale pour le début d'un week-end prolongé. Mais ce vendredi signe la fin du beau temps. L'agence Météo France place huit départements du sud-ouest en vigilance jaune pour les orages à partir de midi. En cause, un voile nuageux qui s'étend sur la moitié ouest du pays, jusqu'au golfe du Lion.

Les vigilances sont maintenus au moins jusqu'à minuit, mais les orages doivent gronder jusqu'à 20 heures dans les Pyrénées-Orientales, jusqu'à 23 heures dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées et même jusqu'à samedi soir pour la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. Le temps se dégradera dès l'après-midi, avec des orages sur les Pyrénées susceptibles de remonter en soirée vers l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Météo France appelle à la prudence, notamment pour les activités de plein air ou en zones exposées aux crues.

Une instabilité qui s'intensifie jusqu'à dimanche

Samedi, après une matinée encore globalement ensoleillée, l'arrivée d'un thalweg – une dépression en altitude – associé à une descente d'air froid par le nord, rendra l'atmosphère nettement plus instable. La pluie doit s'ajouter au programme et plus de 30 départements passeront en vigilance jaune pour risque d'orages.

Les vigilances orages pour la journée du samedi 3 mai © Météo France

Les cellules orageuses progresseront du sud-ouest vers le centre du pays : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Lot, Dordogne, Corrèze, Cantal, Haute-Vienne, Creuse, Puy-de-Dôme, Allier, Loire et Rhône. Le Nord-Est de la France sera aussi touchée par les orages de la frontière entre la Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne (Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Orne, Calvados, Eure-et-Loir, Eure et Seine-Maritime) jusqu'aux sept département d'Île-de-France. Les Bouches-du-Rhône et le Var termineront la liste des territoires en vigilance, le reste du pourtour méditerranéen et la façade atlantique resteront un peu plus à l'écart des intempéries, de même que la Corse.

C'est dimanche que la dégradation atteindra son pic. Les perturbations concerneront la majeure partie du pays et des orages pourront éclater dès le matin dans la moitié sud du pays. Ils seront parfois violents en Occitanie et dans les Alpes. Ils pourraient même s'accompagner de grêle, de fortes pluies, de rafales puissantes et d'une chute marquée des températures, sous les normales de saison. Ce dimanche sera aussi celui du grand retour des vacanciers. Des orages localement forts pourraient perturber la circulation sur plusieurs grands axes. La prudence sera de mise pour ceux qui reprendront la route.