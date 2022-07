"Le Meilleur Pâtissier Professionnel : qui est le duo gagnant 2022 ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER LES PROFESSIONNELS. Jérémy et Baptiste ont été sacrés gagnants du Meilleur Pâtissier Professionnel 2022, ce 21 juillet sur M6.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 9h22] Le Meilleur Pâtissier : les professionnels, c'est fini pour l'année 2022 ! La finale du concours a été diffusée sur M6 ce jeudi 21 juillet 2022. C'est finalement Baptiste et Jérémy, chefs pâtissiers chez Valrhona, qui ont été sacrés gagnants de cette saison 5.

Les gagnants du Meilleur pâtissier : les professionnels 2022 ont remporté le droit de réaliser un dessert avec le chef Pierre Hermé. Cette création culinaire est déjà commercialisée dans les boutiques parisiennes du chef pâtissier dès ce vendredi 22 juillet. Il est également possible de la recevoir via livraison sur le site internet.

Le Meilleur pâtissier : les professionnels est revenu pour une saison 5 en 2022. Cette nouvelle édition du concours de pâtisserie à destination des chefs ayant une formation professionnelle était diffusée du 23 juin 2022 au 22 juillet 2022 sur M6. A partir de cette date, il suffisait de suivre la sixième chaîne tous les jeudis à partir de 21h10 pour suivre la compétition. Pour rappel, les programmes de la Six sont également disponibles en streaming sur le site 6play en direct et en replay via smartphone, ordinateur et tablette.

Sept binômes se sont affrontés dans Le Meilleur pâtissier : les professionnels saison 5 du 23 juin au 22 juillet 2022. Un seul est ressorti gagnant de cette saison. Retrouvez ci-dessous les participants du concours culinaire de M6 :

Jérémy et Baptiste, "maestros du chocolat" (gagnants)

Antoine et Camille, "complices virtuoses"

Virgilia et Julien, "mordus du concours"

Maïlys et Monika, "pâtissières de palace"

Samuel et Mathis, "jumeaux prodiges"

Théo et François, "montagnards créatifs"

Victor et Ludivine, "fratrie du sucré"

Trois chefs professionnels font partie du jury du Meilleur pâtissier : les professionnels : Cyril Lignac, que l'on peut voir également dans Le Meilleur pâtissier, Pierre Hermé, et Christelle Brua, cheffe pâtissière de l'Elysée qui rejoint l'émission cette année. Notons que Cyril Lignac et Pierre Hermé font partie du jury du Meilleur pâtissier professionnel depuis la saison 1, diffusée en 2017. Dans les saisons précédentes, d'autres chefs ont joué le rôle de juré du programme de M6 : Philippe Conticini (saison 1 et 2), Frédéric Bau (saison 1), Audrey Gellet (saison 2), Benoît Blin (saison 3) et Jean-François Piège (saison 4).