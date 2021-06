LE SAUT DU DIABLE TF1. Philippe Bas tient le premier rôle de la dernière fiction diffusée sur TF1. Le tournage a toutefois été particulièrement complexe pour les équipes.

[Mis à jour le 17 juin 2021 à 20h50] Aventure et sensations fortes sont au programme du Saut du diable, le téléfilm de TF1 en deux parties diffusé le 17 juin 2021. Philippe Bas y incarne un ancien officier des forces spéciales qui doit protéger sa fille alors que celle-ci a été témoin d'un meurtre durant une randonnée et se retrouve pris en chasse par des tueurs. Et autant dire que le tournage n'a pas été de tout repos pour l'acteur mais également le reste de l'équipe.

Les prises de vue ont débuté en Savoie en octobre 2020. Tourner Au cours du tournage du Saut du diable, les équipes ont dû filmer dans un canyon. Cela présente son lot de difficultés, notamment en terme de sécurité. Des guides ont été recrutés, tandis qu'il a fallu trouver des techniques pour transporter le matériel très lourd jusqu'aux lieux de tournage. Les membres de l'équipe ont dû utilisé des harnais pour éviter de chuter lors du tournage dans le canyon. Cela n'a pas empêché le directeur de production de faire une mauvaise chute lors d'une tournage d'une scène qui a nécessité l'intervention d'un hélicoptère. Le blessé a souffert d'une fracture ouverte du tibia, et a dû être évacué en urgence.

Les acteurs du Saut du Diable ont également dû tourner dans l'eau, qui était à 8°C seulement, avec une température extérieure de 2°C, autant d'éléments qui ont épuisé l'équipe. Enfin, le coronavirus a été de la partie, puisque huit personnes ont été contaminées, dont Philippe Bas. Cela a forcé l'interruption du tournage pendant dix jours. Avec toutes ces contraintes, l'équipe du Saut du diable se rappellera très certainement du tournage du téléfilm de TF1.

Synopsis - Un ancien officier des forces spéciales spécialiste dans la survie espère se rapprocher de sa fille à l'occasion d'une randonnée en montagne. Mais cette dernière est témoin d'un meurtre pendant l'excursion et le père et la fille se trouvent pris en chasse par des passeurs qui tentent de les éliminer.

